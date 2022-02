Estados Unidos y sus aliados responderán a las acciones de Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la noche de este miércoles 23 de febrero de 2022 que el jueves se reunirá con los países miembros del G7 para analizar consecuencias por la orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de atacar Ucrania.

A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario dijo que junto a sus aliados tomarán decisiones por la postura del Kremlin de iniciar operaciones militares hacia Kiev. En la capital ucraniana comenzaron a registrarse explosiones.

“Anunciaré las consecuencias que Estados Unidos y los países aliados impondrán a Rusia por este innecesario acto de agresión contra Ucrania y la paz y seguridad mundial”, señaló Biden, en un comunicado. Además, la OTAN prepara una respuesta ante ataques contra los miembros de la organización, a la que Ucrania desea ingresar pero Russia presiona para evitarlo.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k