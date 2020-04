Bernie Sanders pone fin a su campaña por la nominación presidencial en EE.UU.

Bernie Sanders puso fin a sus aspiraciones para la nominación presidencial del Partido Demócrata para las elecciones del 3 de noviembre, informó el senador por Vermont en un video.

Con esta decisión, el exvicepresidente Joe Biden se convertirá virtualmente en el opositor demócrata contra el presidente Donald Trump en noviembre.

Sanders, un senador independiente por Vermont de 78 años, quien se define como un socialista demócrata, comenzó con fuerza su campaña con victorias en las primarias de Iowa, New Hampshire y Nevada.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

Su plataforma se centró en una agenda progresista que empujó al partido hacia la izquierda, apoyada principalmente por los jóvenes, pero no pudo capitalizar sus triunfos iniciales y fue derrotado por Biden en el supermartes y las primarias subsiguientes.

A pesar de ello, su campaña continuó recaudando millones de dólares en pequeñas donaciones y llenando reuniones de simpatizantes a medida que ascendía al estatus de líder nacional mientras se reducía el campo de aspirantes demócratas a la nominación.

El surgimiento de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos ha reducido casi a cero la actividad política para las primarias restantes, algunas de la cuales han quedado aplazadas.

Trump comentó la decisión de Sanders de retirarse de la carrera presidencial. "Bernie Sanders está fuera. Gracias a Elizabeth Warren. ¡Si no fuera por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados el supermartes!", tuiteó el mandatario minutos después del anuncio de Sanders.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!