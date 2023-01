Bella Thorne reveló que fue "sexualizada" por un director de casting cuando era una niña

Bella Thorne, actriz estadounidense que empezó su carrera desde niña, reveló un duro momento por el que pasó cuando apenas tenía 10 años de edad.

En el podcast de la también actriz Emili Ratajkowksi, Bella Thorne dijo que fue sexualizada por un director de casting, lo que incluso hizo que perdiera su oportunidad de trabajo en ese entonces.

"El director de 'casting' llamó a mi agente y el agente llamó a mi madre, y dicen: 'Ella no va seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo hizo sentir realmente incómodo", recordó la también modelo, de 25 años.

"En una sesión con el director realmente no puedes decir o hacer nada. Haces la escena, dices 'hola' y te vas. No hay tiempo para ir a sentarse en su regazo o hacerle sentir incómodo", explicó Thorne. Por este motivo, lo dio por aquel director de casting “la vuelve loca”, pues no encuentra una razón plausible y concluye que se trató de un caso de sexualización. La revelación causó indignación de sectores de usuarios de redes que abogan por una industria libre de estos escenarios.

Según RT, “De cualquier modo, Thorne encuentra inexplicable e inaceptable el simple de hecho de pensar que una niña de esa edad pueda hacer algo así. "Me importa una mie*** qué dije. No me importa si dije: '¡cómeme el co** ahora mismo!'. ¡Tenía 10 años! ¿Por qué se te ocurre pensar eso?", afirmó exaltada”.

Bella Thorne, quien lleva muchos años en la industria del entretenimiento, sostiene que ha tenido varias experiencias similares y en 2017 reveló que fue abusada sexualmente cuando era una adolescente.