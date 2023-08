Drew Barrymore fue acosada en un programa en vivo

Drew Barrymore, famosa actriz estadounidense, tuvo que abandonar el set de un programa de entrevistas en el que participaba porque un hombre irrumpió pidiendo verla por un momento.

En plena entrevista, el hombre identificado como Chad Michael Busto, irrumpió en el escenario y trató de acercarse a la estrella del cine, protagonista de famosas películas.

El momento quedó grabado en video y en el clip se ve que algo llama la atención de Barrymore y se escucha al hombre decir que necesita verla un momento. El personal de seguridad impidió que el hombre suba entre al set mientras Barrymore y la entrevistadora salieron lo más rápido posible.

Medios internacionales indican que el implicado tiene antecedentes “por conductas inapropiadas y por alterar el orden público”.

Drew Barrymore was escorted off stage after being approached by an alleged celebrity stalker pic.twitter.com/fJskvh4vZ0