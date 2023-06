Bebe Rexha fue agredida en pleno concierto

Bebe Rexha dio un concierto en Nueva York el fin de semana pasado, pero en medio espectáculo la cantante fue golpeada con un celular que lanzaron desde la zona de los espectadores.

El momento quedó grabado en video y el clip muestra cómo el dispositivo móvil impactó directo en el rostro de la famosa cantante de 33 años de edad.

El impacto obligó a que Bebe Rexha sea tratada en urgencias y reciba una sutura encima de su ojo. Las autoridades informaron que el sujeto que la lesionó fue detenido e identificado bajo el nombre de Nicolás.

"El individuo fue detenido en la escena y trasladado al primer recinto para el procesamiento de arresto" y "la mujer asistida fue trasladada por el servicio médico de emergencia a un hospital del área en condición estable", detalla un documento citado por Daily Mail.

Sorry for the delay. Here is the full quality video of the guy that threw the phone at Bebe Rexha being removed. pic.twitter.com/7bkF1sFBYY