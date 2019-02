Ataque a puesto de control en frontera colombo-venezolana deja policía muerto

Un policía muerto y dos personas heridas dejó el lunes 18 de febrero un ataque perpetrado por desconocidos a un puesto de control ubicado en el puente José Antonio Páez, en la frontera entre Colombia y Venezuela, informaron fuentes oficiales.

La Policía colombiana dijo en un comunicado que dos hombres atacaron un "puesto de control integrado compuesto por personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Migración Colombia y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA)".

El patrullero asesinado fue identificado como Jeison Alfonso Bejarano Usma, de 26 años y quien llevaba siete en la institución, de lo cuales los últimos cinco perteneció a la Policía de aduanas.

El puente José Antonio Páez, sobre el río Arauca, comunica a la población colombiana de Arauca con la localidad venezolana de El Amparo y forma parte de una porosa frontera común que se extienden por 2.219 kilómetros, considerada como una de las más activas de Suramérica.

La información añade que en el ataque también resultó herido otro miembro de la Policía y un vigilante que prestaba seguridad en el puesto de control, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario.

Según las autoridades, dos hombres vestidos de civil atravesaron a pie el puente "aproximándose al puesto de control y con armas de fuego atentaron contra la humanidad de los dos policiales que cumplían con actividades de control aduanero en este lugar".

Las autoridades investigan quiénes fueron los autores del ataque, que ocurrió en un departamento en el que tiene fuerte presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como disidencias de las FARC y otros grupos armados.

