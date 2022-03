Astronauta estadounidense regresará en una nave espacial rusa

El astronauta de la NASA, Mark Vande Hei, regresará a Estados Unidos en una nave espacial rusa, justo en medio de la tensión entre ambos países, por el conflicto en Ucrania. El arribo será el miércoles 30 de marzo del 2022.

La NASA y Roscosmos, sostienen un trabajo conjunto en el espacio, donde norteamericanos y rusos conviven al margen de esta guerra desata en suelo ucraniana. Además de la nueva 'guerra fría' entre las dos naciones, con una serie de medidas restrictivas.

"Vande Hei viajará de regreso a casa en la nave espacial Soyuz MS-19 junto con los rusos Anton Shkaplerov y Pyotr Dubrov”, se lee en un comunicado de Roscosmos, citado por TASS. “Roscosmos nunca ha dejado que nadie dude de su fiabilidad como socio”, se agregó.

La respuesta llegó luego de que la red de noticias controlada por el estado ruso RIA Novosti publicara un video, en el que muestra cómo el astronauta de la NASA era “abandonado” en la Estación Espacial Internacional mientras que el módulo ruso de la nave se separaba.

La gravedad de esta “amenaza” siempre estuvo en duda. Dmitry Rogozin, el jefe de Roscosmos, compartió el video en su canal de Telegram, junto con un mensaje que insinuaba que era una broma. “El estudio de televisión Roscosmos demostró en broma la posibilidad de que Rusia se retire del proyecto de la ISS: el desacoplamiento del segmento ruso de la estación, sin el cual la parte estadounidense del proyecto no puede existir”, decía el pie de foto.

Russian gov't-controlled RIA Novosti @rianru posted a video on Telegram made by @Roscosmos where cosmonauts say goodbye to Mark Vande Hei on #ISS, depart, and then the Russian segment detaches from the rest of ISS. @Rogozin is clearly threatening the ISS program. #NASA #Ukraine pic.twitter.com/fj2coK1xR1