Así se veían las fotos de Karol G sin los retoques

La cantante colombiana Karol G causó una gran polémica en los últimos días tras rechazar públicamente los retoques que le hicieron a sus fotografías de portada. "No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa", dijo en redes la Bichota.

Su mensaje fue respaldado por los fans, e incluso por reconocidas personalidades. La legendaria actriz estadounidense, Jamie Lee Curtis, agradeció la iniciativa de Karol de hacer público su enojo. "Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, expresó en redes.

¿Cómo se veía realmente?

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", dijo la cantante en su publicación. Esto encendió la curiosidad de los internautas, por lo que la colombiana decidió mostrar imágenes del día de la sesión fotográfica, que fueron expuestas por el portal E! News.