Asaltante fue ignorado por clientes del local al que entró a robar en Estados Unidos

Un sujeto entró a un local de manicura en Atlanta, Estados Unidos, con la intención de perpetrar un asalto, pero no todo resultó como esperaba.

"¡Todos al suelo! ¡Todos abajo! ¡Vacíen sus bolsillos! ¡Denme todo su dinero!", gritó el hombre, pero fue ignorado por completo por clientes y dependientes del local, nadie se movió, nadie se asustó ni reaccionó.

El momento quedó grabado en video y en el clip se ve que, por muy agresivo que se mostró el presunto delincuente, no pudo llevarse un botín más grande que un teléfono, de una de las personas que se encontraba en el lugar.

