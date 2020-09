Áñez celebra la anulación de la candidatura de Morales "con la ley en la mano"

La presidenta interina, Jeanine Áñez, ha celebrado la anulación de la candidatura electoral de su predecesor, Evo Morales, destacando que se ha hecho "con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos".



El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tumbó el lunes definitivamente la candidatura de Morales a senador en las elecciones de octubre, "una decisión política ilegal e inconstitucional" en opinion del exmandatario, quien no obstante ha prometido que la acatará.



"La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo", ha advertido, abogando por no caer "en ninguna provocación" y confiando en que "el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente", tarde o temprano.



Áñez, que aspira a seguir en la jefatura de Estado tras los comicios del 18 de octubre, ha reaccionado en Twitter, para reivindicar que ha logrado frenar "en dos oportunidades" al Movimiento al Socialismo (MAS) que dirige Morales: "Lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos".



"Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?", ha dicho, en alusión al expresidente, que también se presenta como candidato en las elecciones.



Precisamente Mesa también se ha pronunciado sobre el caso de Morales, que considera "definitivamente cerrado" tras la resolución judicial del lunes. En este sentido, ha aplaudido que se dé validez a los criterios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), "la única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales". (I)