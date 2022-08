Andor, del universo Star Wars, llegará en septiembre con 12 episodios

Andor, la serie de ficción ambientada en el universo Star Wars y protagonizada por Diego Luna, estrenará dos temporadas y cada una tendrá 12 episodios. Luna será el encargado de darle vida nuevamente al pistolero Cassian Andor, el personaje que se unió a la rebelión como uno de los protagonistas en Rogue One, el film que funciona como precuela de Star Wars: una nueva esperanza.

Andor es la cuarta serie que presenta Lucasfilm en la era Disney y se confirmó que será la más larga hasta el momento. En estas nuevas temporadas, la audiencia podrá disfrutar del viaje de Cassian Andor en descubrir la diferencia que puede marcar en la lucha contra el Imperio, y la destrucción del planeta natal de Andor.

La serie tendrá un ambiente de guerrilla y los creadores confirmaron que la temática tendrá un enfoque un poco más oscuro que el visto en otras series como The Mandalorian, el Libro de Bobba Fett u Obi Wan. El primer episodio será emitido en exclusiva por la plataforma de streaming Disney Plus.

Watch the new trailer for #Andor, a Star Wars Original Series, streaming only on @DisneyPlus. Experience the three-episode premiere September 21. pic.twitter.com/awy4AxiOeH