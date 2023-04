Adolescente recibió disparos en la cabeza por tocar el timbre equivocado

Ralph Yarl es el nombre de un adolescente afroamericano de apenas 16 años que recibió dos disparos cuando tocó el timbre equivocado mientras buscaba a sus hermanos. El hecho ocurrió el pasado 13 de abril de 2023 en Kansas City, Missouri, Estados Unidos.

Ese día Ralph fue a recoger a sus hermanos menores a la casa de un amigo. No tenía su teléfono consigo y se confundió de dirección: los padres le pidieron que vaya a una residencia en 115th Terrace, en el noreste de la ciudad, pero en su lugar fue a una en 115th Street.

En ese momento tocó el timbre equivocado, y el dueño de casa le dio dos tiros: uno en la cabeza y otro en el brazo. Andrew Lester, un hombre blanco de 85 años, fue acusado de agresión en primer grado y acción delictiva armada, según confirmó el fiscal del condado de Clay. El fiscal Zachary Thompson declaró en rueda de prensa que hubo un "componente racial" en el tiroteo.

“El hombre de la casa abrió la puerta, miró a mi sobrino a los ojos y le disparó en la cabeza. Cayó al suelo luego del primer tiro y el hombre volvió a dispararle”, relató Faith Spoonmore, quien se identificó como la tía del joven.

Afortunadamente Yarl sobrevivió de milagro, y se recupera en casa después de ser dado de alta del hospital el domingo. El joven es miembro de la Asociación de Estudiantes de Tecnología y del Equipo de Ciencia de su escuela, es líder de sección en la banda de música donde toca el clarinete.

WATCH: Ralph Yarl’s high school classmates walk out in support of him, demanding justice on his behalf. pic.twitter.com/VXzvpmXQ9i