Actor de serie 'Friends' habló de su lucha contra la adicción a las drogas

El comediante Matthew Perry, quien interpretó al popular Chandler Bing en la popular serie Friends, habló de su lucha contra las adicciones a las drogas y admitió que estuvo a punto de morir por el abuso de medicamentos opiáceos.

El actor, quien se encuentra alejado de las producciones televisivas, contó en su autobiografía detalles de su vida personal y sus problemas como forma de ayudar a las personas que atraviesan por procesos de dependencia de alcohol y sustancias psicotrópicas.

Perry confesó que ha acudido más de 15 veces a terapias de rehabilitación, en las que ha invertido USD 9 millones. Su adicción al analgésico Vicodin estuvo a punto de provocarle una sobredosis letal y aseguró que solo se encontró sobrio en dos de las 10 temporadas que realizó en 'Friends'.

En 2018, el actor indicó que pasó dos semanas en coma con “2% probabilidad de sobrevivir” después de sufrir una perforación gastrointestinal por culpa de los abusos de opioides. "Me dijeron que un hombre fornido no quería que el tipo de ‘Friends’ muriera en su mesa y me hizo la RCP durante los cinco minutos completos, golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en la serie, ¿se habría detenido a los tres minutos? ¿'Friends me salvó la vida otra vez?", mencionó en su libro.

El intérprete dijo que por sus problemas de salud, tras los abusos, no pudo ser considerado en la película Don’t Look Up, dirigida por Adam McKay, y que contó con Leonardo DI Caprio y Jennifer Lawrence en su reparto.

En autobiografía, Perry también brindó detalles sobre una breve relación con la actriz Julia Roberts y su desagrado con el actor Keanu Reeves.