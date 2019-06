Abuelas de Plaza de Mayo presentaron al nieto 130

Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron, el jueves 13 de junio de 2019, al nieto 130 que habría desaparecido a finales del mes de diciembre del año 1977, con tan solo cuatro meses de nacido.

A través de una conferencia de prensa, la titular de Abuelas, Estela Barnes de Carlotto comunicó "una nueva restitución, la número 130. Se trata de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977".

De acuerdo con el comunicado de la organización, fue en mayo de 1999 que el hermano de la madre, Roberto Mijalchuk realizó la denuncia de la desaparición de su hermana, que al parecer estaba embarazada, su cuñado y su sobrino, quien es ahora el nieto 130.

"Me resistía a acercarme a Abuelas porque estaba bien con quién era, o eso creía, pero a fines de 2006 entendí que si buscar mi identidad no era tan importante para mí no podía ser tan egoísta porque del otro lado podía haber personas buscándome", expresó José Matías, el nieto 130.

Al reencontrar su identidad y su familia, ahora deberá luchar por la ubicación de su hermana o hermano.

Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977 con el fin de ubicar a los niños que desaparecieron o nacieron en cautiverio durante la última dictadura de Argentina de 1976 a 1983. (I)