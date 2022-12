Abogado disparó a su exnovia en un bar de Texas, Estados Unidos

Las cámaras de seguridad de un bar de Austin, Texas (Estados Unidos), captaron el momento en el que un abogado abrió fuego contra su exnovia. Ella trabajaba como dependienta en el lugar.

En el clip, grabado el fin de semana pasado, muestra el momento en el que el hombre llega, dice algo e inmediatamente saca el arma y dispara en tres ocasiones en contra de la mujer.

LAWLESSNESS: A Texas attorney fired three shots at his ex-girlfriend inside an Austin bar before customers subdued him. He was released two days later on $40,000 bond set by a municipal judge. This was his second charge of domestic violence in five years. pic.twitter.com/uHcricFNDG