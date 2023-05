15 perros encerrados en una casa abandonada en Nuevo León

En Nuevo León, México, grupos de pobladores están preocupados por la situación que viven 15 perros. Los animales están encerrados en una casa abandonada; no tienen comida, agua limpia y están rodeados de basura.

Una moradora de la zona explicó que el dueño de los canes no va con frecuencia a la propiedad. "El señor ya no viene. No sé qué comen los perros. Hace tiempo, como en diciembre, vino una señora a mi domicilio preguntando si vivía alguien, porque dice que olía mucho a muerto, que olía exageradamente hasta su casa. No sé si los perros están muriendo".

Cuando ha ido simplemente ignora a quienes le reclaman. Los vecinos han recurrido a rescatistas de animales y asociaciones independientes, pero no han tenido una respuesta oportuna. Mientras tanto los animalitos desde la oscuridad de la vivienda lamentan su abandono. Muchas veces se les escucha quejarse.

La Secretaría de Medio Ambiente estatal anunció en diciembre de 2022 que está prohibido la venta de animales. Esto, ante la sobrepoblación y el abandono de los canes en situación de calle, y también debido a que se está afectando la salud de los ciudadanos con enfermedades a través de las garrapatas, reportó AztecaTv.