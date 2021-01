Venezuela cerró 2020 con una inflación superior al 3.700%

La inflación acumulada y anualizada de Venezuela al cierre de 2020 fue de 3.713%, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas.

José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional opositora, explicó en una rueda de prensa digital este miércoles que la inflación correspondiente del mes de diciembre fue de 21,2%.

Esto significa una desaceleración con respecto al mes de noviembre, cuando se ubicó en 65,7%.

“La inflación está golpeando y muy fuertemente a los sectores de más bajo ingresos (…) porque su consumo de alimentos es proporcionalmente mayor. No gasta en esparcimiento. No gasta recreación. No gasta prácticamente en alquiler. Básicamente, el gasto está concentrado en alimento”, indicó Guerra.





Este estudio revela que fue precisamente el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas el que registró el mayor aumento en diciembre, ubicándose en 65,1%. Le sigue el de servicios de comunicación (27,6%) y servicios (26,3%).

Guerra explicó también que el salario mínimo del venezolano alcanzó su mínimo histórico, al lograr cubrir solo el 0,88% del valor de la canasta alimentaria. El estudio presentado registró que la canasta alimentaria mensual, para una familia de cinco miembros, en el mes de diciembre fue de 250 dólares.

La Asamblea Nacional opositora ha ofrecido los datos macroeconómicos del país, mientras el gobierno en disputa no ofrece información al respecto. El Banco Central de Venezuela dio en varios oportunidades los datos el año pasado.

El Observatorio Venezolano de Finanzas fue creado a finales del año pasado desde el Parlamento opositor, como parte de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico.





Perspectiva para 2021

Guerra indicó que los niveles de inflación para este año van a depender, básicamente, de si el Banco Central del país puede estabilizar la tasa de cambio.

Según sus estimaciones, el fenómeno de la dolarización que vive el país “llegó para quedarse”, específicamente la dolarización transaccional, pero se verán elementos dolarización financiera.

A pesar de ello, dijo que no cree que los salarios de los trabajadores públicos ni las pensiones pasen a dólares pues “no hay como pagar los salarios”, indicó Guerra.

El economista indicó que también parece inevitable una nueva reconversión de la moneda moneda local, el bolívar. “La discusión está en si le quitan tres, cinco o seis ceros (a la moneda)”, apuntó.