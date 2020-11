“La política de inmigración va a seguir incluso con Biden"

Las elecciones, la política migratoria, las relaciones bilaterales entre Ecuador y EE.UU. cambiarán o no si gana Joe Biden. La embajadora ecuatoriana Ivonne Baki abordó esos temas en una entrevista con Fundamedios en ese país.

La embajadora ecuatoriana en Estados Unidos, Ivonne Baki, conversó el jueves pasado con Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en ese país, sobre las elecciones, el voto latino (32 millones de personas), la política migratoria, las relaciones bilaterales, entre otros.

Elecciones

La embajadora dijo que hubo una gran participación latina en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según ella, esa votación de los migrantes de la región ha tenido gran peso, pues le dio el triunfo en la Florida a Trump; y en Nueva York y California a Biden.

Destacó que entre el 16 y 20% de los latinoamericanos votó por el actual Mandatario y repitió la frase de James Carville, el estratega de la campaña de Bill Clinton: “It’s the economy, stupid!”, dijo.

Según Baki, es por la economía. Los migrantes viajan a EE.UU. para tener una vida, un futuro y dar educación a sus hijos. “En este país no hay límite y eso les atrae y les gusta a los latinoamericanos”.

Trump les da una economía mucho mejor y ha generado más trabajos. Hizo que regresaran muchas industrias a Estados Unidos y son más empleos en fábricas. La economía hizo que muchos latinoamericanos voten por Trump, dijo.

La embajadora señaló que un gran sector de ellos tiene miedo de que Biden sea “comunista”, aunque es “socialista”. “Nunca en mi vida he visto a los demócratas tan a la izquierda”, dijo. Aclaró que el miedo de los latinoamericanos no es al socialismo de Europa, un socialismo con el que ella coincide, sino un socialismo populista, un socialismo del siglo XXI.

Política migratoria

Baki se refirió a política migratoria de Trump que es la misma de Barack Obama. “No ha cambiado y es verdad que cada semana sale un avión con 120 ecuatorianos deportados desde Louisiana a Guayaquil, y se hace de forma correcta. No es algo que comenzó con Trump sino que viene desde antes, porque EE.UU. no quiere, y es su derecho, que llegue migración ilegal”.

Advirtió que la política de inmigración va a seguir incluso con Biden. “No creo que sea fácil pasar una reforma migratoria, sobre todo, si se confirma que el Senado va a quedarse en manos republicanas”.

La representante diplomática explicó que con la “migración de élite”, calificada así por el Diario Miami Herald (ecuatorianos acusados de corrupción que huyeron a Estados Unidos), habrá cambios, si viene Biden o no. Pero seguirá la política de favorecer la migración de aquellos que traen su dinero a EE.UU.

Respecto a los pedidos de deportar a personas a Ecuador, señaló que “no están correctamente hechas desde el país, quizás están mal hechas a propósito, no sé, pero no se ajustan a las leyes de EE.UU. para la deportación”.

Relaciones bilaterales

Baki agradeció al presidente Moreno por la decisión de reconstruir las relaciones entre Ecuador y EE.UU. porque quedaron muy dañadas. Salió la USAID, la misión policial, la militar, la embajadora de ese país fue declarada persona no grata, por lo que al embajador Gallegos también le declararon igual persona no grata. Para ella, en esos años se vivieron los peores momentos en las relaciones bilaterales.

Destacó la excelente labor del embajador Carrión. Durante el actual Gobierno han visitado Ecuador: el vicepresidente Mike Pence, el secretario Mike Pompeo. El presidente Lenín Moreno fue en visita no oficial al Banco Mundial y el FMI. También el exvicepresidente Otto Sonnenholzner; el ex canciller José Valencia; y el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

Según ella, todo eso culminó con la cumbre presidencial, la visita oficial del presidente Moreno y su entrevista con el presidente Trump, del 12 al 14 de febrero, una ocasión excelente para fortalecer las relaciones.

La diplomática señaló que se ha conseguido mucho. El exministro de Finanzas, Richard Martínez, pudo tener el financiamiento excepcional del FMI en parte por el apoyo político desde el Gobierno de EE.UU. Lo mismo en la renegociación de los bonos de la deuda. “La Casa Blanca y el Tesoro han apoyado a Ecuador a partir de la decisión del presidente Trump de dar prioridad al país”.

También recordó que se ha iniciado el programa América Crece, regresó la USAID, hay apoyo en el BID y cooperación en temas de desarrollo entre otros.

Además, aseguró que se retomó las negociaciones para el TIC. “Nuestras relaciones están en el mejor momento. En la embajada nos esforzamos y nunca cerramos durante la emergencia sanitaria de la coventrid-19”.