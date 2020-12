Cocaleros identifican a la persona que lanzó la silla a Evo y anuncian un proceso penal

Leonardo Loza, senador del MAS por Cochabamba, afirmó este martes que se identificó a la persona que lanzó la silla contra el expresidente Evo Morales y anticipó un proceso judicial en su contra.



Afirmó que se trata de una persona que antes estaba en filas de Creemos, de Luis Fernando Camacho, y que después pasó al MAS en Santa Cruz, aunque prefirió no dar el nombre hasta no confirmar la información que recibieron de los cocaleros del Trópico.



“Hemos identificado, esta persona es infiltrada, viene de otro espacio político, en coordinación con la dirección de Santa Cruz lo vamos a castigar, incluso se hará una denuncia ante la justicia. No es conveniente manejar nombres, pero tenemos información que fueron infiltrados, se hará una demanda”, dijo el representante.Anticipó, además, que, si militantes del ‘instrumento político’ se comportan de esa manera, serán “expulsados”.





Lanzaron sillas a #EvoMorales en el ampliado del #MAS en Shinaota (Cochabamba) cuando se realizaba la elección de candidatos para las subnacionales. pic.twitter.com/sU5J9FUNf6 — La Nota (@LaNotaBo) December 14, 2020







“Nuestro rechazo y repudio a actitudes violentas que hemos observado ayer contra varios dirigentes, incluido el expresidente Evo Morales. Vienen infiltrados para desgastar y generar una mala imagen cuando elegimos a nuestros candidatos”, reprochó.

En la víspera, durante la elección de los candidatos del MAS para la Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz, realizada en Lauca Ñ, centro de operaciones de Morales, se observó que ante el rechazo en la decisión se desataron hechos de violencia, tal como pasó en otras regiones, al grado de lanzarse sillas contra la testera, donde estaba Evo y otros dirigentes.



Respecto a lo sucedido, el exmandatario denunció que “la derecha golpista trata de destruir la unidad del MAS-IPSP enviando infiltrados para generar violencia en nuestros ampliados”, donde se eligen aspirantes a alcaldías y gobernaciones. (I)