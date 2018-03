Chomsky cree que López Obrador "lo está haciendo muy bien" y puede ganar

Chomsky, de 89 años, se reunió este día en Hermosillo, noroeste de México, con López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refirió el sitio regeneración.mx al publicar un vídeo con las declaraciones del lingüista y pensador político.



"No me presento como un especialista en la política de México, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma", explicó Chomsky, cuestionado sobre su opinión de la izquierda en México.



"Mi punto de vista es que López Obrador lo está haciendo muy bien en las encuestas y quizá pueda ganar, a menos que sean tomadas medidas que mermen las elecciones, tal como ha ocurrido en el pasado en México, y no tengo por qué recordarles eso", añadió.



López Obrador concurre a las elecciones presidenciales de México por tercera ocasión después de haberse presentado en 2006 y en 2012, en comicios ganados, respectivamente, por Felipe Calderón (2006-2012) y por Enrique Peña Nieto (2012-2018).



Chomsky dijo estar "familiarizado con estas políticas (de izquierda); me parecen muy razonables para mí", apostilló.



El actual proceso electoral culminará en las urnas el 1 de julio próximo cuando los mexicanos elijan al próximo presidente de México y a quienes ocuparán más de 3.400 cargos públicos en 30 de los 32 estados del país. (I)