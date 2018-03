Thania Moreno dice que no es la 'amiga' que se menciona en audio de Serrano y Pólit

La fiscal subrogante, Thania Moreno, denunció ser víctima de violencia de género y que se busca desacreditarla al pretender involucrarla en el escándalo de los audios que reveló esta semana el fiscal general, Carlos Baca Mancheno.

En rueda de prensa, Moreno recalcó que ella no es "la amiga" que se menciona en los audios y explicó que hay dos casos que le causan "molestia" al fiscal Baca.

"Thania Rosa Moreno Romero. ¿Ustedes en el audio que fuera presentado por el señor fiscal escucharon ese nombre? Yo no soy la amiga. Eso pregúntenle a los señores que intervienen en dicha conversación o, a su vez, recalquen los nombres que sí se mencionan en ese audio. Escuchamos el apellido Baca, escuchamos el apellido Yannuzzelli. ¿por qué se hace tanta referencia a la amiga? Vuelvo y repito, Thania Rosa Moreno Romero, ese es mi nombre", apuntó.

Moreno aseguró que la molestia del fiscal general habría iniciado porque no se habría cumplido con su pedido de no formular cargos a un funcionario del Registro Civil, que era su pariente. "El doctor (fiscal Santiago) Trujillo, cumpliendo su función dice: 'no, yo ya he solicitado día y hora para formular cargos', e inmediatamente se pasa a la Unidad de Transparencia este caso".

"¿Por qué el fiscal general se enoja, tal vez porque se desplazó el 4 de agosto de 2017 hacia el despacho un tema del 30S y se me indica: ¿por qué desplazas esto sin pedir autorización?", dijo Moreno al referirse al segundo caso que habría causado molestia a Baca.

"Son estos dos casos que empiezan la molestia del fiscal general hacia esta persona (...). He cumplido mi función como fiscal desde 2001, tengo una trayectoria de más de 16 años, he sido amenazada, pero tengo que cumplir mi rol", apuntó.

"Por todo lo sucedido esta semana sí siento que soy violentada por ser mujer. Quiero denunciar que hay violencia hacia la fiscal subrogante, se presentan videos con el fin de desacreditar. Actuó jurídicamente y lo voy a seguir realizando", advirtió.

En la rueda de prensa, la fiscal también explicó por qué pidió el archivo del caso Metro de Quito, en el tema Odebrecht. "El doctor Fiscal General mediante oficio nos indica que cuando se receptó el testimonio anticipado del señor José Conceiçao Santos nunca refirió nada al Metro de Quito; siendo esta diligencia penal uno de los elementos principales que se le recogió durante el testimonio en la investigación".

Explicó que posteriormente "se solicita, el 6 de febrero del 2018, una vez que ya fueron dado el cambio de los señores policías, pero como era una investigación que ellos empezaron, se solicita al capitán Marco Paredes para que realice, conjuntamente con su grupo investigativo, un análisis de toda la información recopilada".

Por ello, con este informe, consideró que, "conforme a lo que determina el artículo 585, puedo, si no cuento con elementos, archivar el caso".

Sin embargo, Moreno recalcó que el efecto del archivo no es lo mismo que un dictamen. "Es simplemente, vamos a dejar aquí, en este momento, pero de usted, señor fiscal, depende encontrar nuevos elementos, podrá reaperturar esa investigación". (I)