Sentencia del caso Sobornos ya fue notificada y se desprenden otras investigaciones

En menos de 24 horas de que el Tribunal de Casación leyera la sentencia que negó los recursos para 16 personas procesadas por el Caso Sobornos 2012-2016, el dictamen ya fue publicado en la página web de la Función Judicial.

Es decir, los abogados de las partes están notificados formalmente sobre la resolución que declaró improcedente el recurso de casación.

Ayer, lunes 7 de septiembre el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia para el expresidente Rafael Correa y 19 personas más por el delito de cohecho.

Pero el fallo no fue unánime, pues contó con el voto salvado del juez Milton Ávila quien consideró que se debía aplicar otro artículo para juzgar el caso.

Se trató del artículo 286 que estipula que la sentencia debió ser de seis años de prisión para los autores y de tres años para los cómplices.

El magistrado Ávila añadió que Viviana Bonilla, excandidata a la alcaldía de Guayaquil por PAIS y el exasambleísta Christian Viteri, tenían que haber sido señalados por fraude procesal, ya que el dinero de los sobornos que recibieron fue después de la ejecución del delito.

No obstante, la observación de Ávila no fue de peso para ratificar la sentencia de segunda instancia, emitida el pasado 22 de julio, ya que el magistrado confirmó que el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas "fueron instigadores" en el delito de cohecho. Y añadió que sin su influencia no se hubiera materializado el delito.

Otros casos que destapó el delito de cohecho

La teoría de la Fiscalía General del Estado sobre la conformación de una banda criminal fue confirmada por 10 jueces. Para ello, el Ministerio Público tuvo que esperar un año y 4 meses hasta la ratificación de la condena.

Sin embargo, durante este tiempo, la Fiscalía encontró información sobre el cometimiento de otros delitos e incluso hay nombres de otras personas que podrían estar involucradas.

Según informó Ecuavisa, al momento el caso Sobornos habría derivado al menos 22 nuevas investigaciones penales que están en curso.

Entre los delitos constan peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento privado no justificado, concusión y tráfico de influencias. Algunas se abrieron durante la instrucción fiscal.

Cuatro de estas investigaciones fueron ordenadas por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 7 de abril de 2020, que dispuso la investigación de presuntos delitos: enriquecimiento ilícito privado, peculado, concusión y testaferrismo. Además ordenó que toda la documentación se envíe a la Fiscalía y que se investigue a varios de los sentenciados en el caso Sobornos por el posible cometimiento de otros delitos.

También se abra una investigación a los exsecretarios ejecutivos de Alianza PAIS, Doris Solís y Galo Mora.

Lo mismo para Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet; Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez; José Conceição Santos, representante de Odebrecht y a Marcelo Herdoiza de la empresa Herdoiza Crespo.

Sobre el caso de peculado se relacionó al arriendo de la oficina privada en la que laboró Pamela Martínez, exasesora de Correa, quien en el proceso se acogió a la cooperación eficaz. (I)

Para más información ingrese al especial de Diario EL TELÉGRAFO sobre la conformación de la estructura en el caso Sobornos