Policía de Colombia rescató a ecuatoriano secuestrado durante una semana

Un ciudadano ecuatoriano secuestrado el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Cali, Colombia, fue rescatado el jueves 26 de septiembre en un exclusivo sector del sur de la urbe por elementos del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana.

La Policía informó que el plagio se produjo cuando, al parecer, la víctima sostenía una reunión de negocios en la ciudad. Las autoridades conocieron la denuncia del secuestro el miércoles 25 de septiembre y en menos de 24 horas se logró la liberación del hombre, por quien los delincuentes exigían 150 mil dólares.

La investigación policial condujo a los uniformados hasta el sitio donde fue hallada la víctima. Estaba en una habitación, custodiada por cuatro personas quienes tenían en su poder un fusil y una pistola de fogueo, así como radios de comunicación.

Estos ciudadanos fueron capturados. Entre ellos hay dos de nacionalidad ecuatoriana. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de secuestro extorsivo.

Los cuatro detenidos serán procesados por secuestro extorsivo. Foto Policía de Colombia

Un abogado ecuatoriano, familiar de las víctimas, llegó a Cali desde Ecuador para colaborar con los trámites ante la Policía cuando se enteró del secuestro. “Teníamos una prueba de vida que Eduardo había logrado sacar, que era una foto del lugar donde estaba secuestrado. Yo conversé con el grupo de Inteligencia que nos ayudó desde el primer momento”.

Según el jurista, el padre de la víctima estaba temeroso de acudir a las autoridades, “pero el grupo Gaula nos dio mucha confianza y comenzaron ellos a manejar el tema. De inmediato buscaron y dieron con el lugar por una foto bien pequeña, es algo sorprendente. Monitorearon las líneas telefónicas y gracias a Dios hoy se logró el rescate”, puntualizó el hombre, tras agradecer a la Policía colombiana.

Relato del terror

Eduardo B.G. relató que iban con su padre a hacer un negocio “y de repente salió un sujeto que nunca habíamos visto y nos comenzaron a extorsionar y a pedirnos dinero. Le dijeron a mi papá que fuera a Ecuador a reunir 150 mil dólares y ellos me dejaban retenido como garantía”.

Según el joven, lo tuvieron vigilado todo el tiempo. “No podía hacer nada y me decían que presione a mi papá para que consiga el dinero lo más pronto posible porque si no me podía pasar algo a mi o a mi familia. Ellos me decían que tenían mucha gente en Ecuador y en Colombia que nos podían hacer mucho daño”.

El secuestro se produjo en un carro negro y de inmediato les exigieron el dinero, siempre mediante intimidaciones con armas de fuego.

“Ellos me daban una o dos comidas al día, pero uno asustado no le da ni hambre. Estuve siempre con la misma ropa”. Finalmente el joven, quien en Ecuador estudia Contabilidad y Auditoría en una universidad, agradeció a la Policía su ayuda. “Me permitieron renacer y volver a vivir”.

El general Fabián Cárdenas, comandante de la Región 4 de la Policía en Cali, señaló que “vamos detrás de toda la estructura que participó del plagio de este ciudadano. Él fue engañado mediante acciones muy bien articuladas del crimen organizado”.

El jefe policial explicó que la banda trasladó a las víctimas mediante engaños primero hasta Tulcán y luego hasta un hotel en Cali, para supuestos negocios de minería. (I)

La Policía logró el rescate 24 horas después de recibir la denuncia de la familia. Foto Policía de Colombia