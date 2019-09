Pareja desnuda cae desde una terraza en Carapungo y muere

Una celebración en una casa en Carapungo terminó en desgracia. Una pareja falleció la madrugada del 21 de septiembre al caer de una terraza. Sobre la muerte hay dos versiones dadas por los testigos y vecinos de la zona.

La pareja estaba desnuda al momento de caer desde un tercer piso. Alrededor de las 05:20, una vecina escuchó un estruendo en el techo de su casa, se trataba de los ahora fallecidos.

Testigos indican que ambos estaban en la reunión de amigos, libando, pero que en un rato los dejaron y fueron a la terraza, presumiblemente a mantener relaciones sexuales, cuando habría sucedido el accidente y cayeron de la terraza. En el sitio estaba la ropa del hombre de 35 años y de la mujer de 28.

Según familiares de la fallecida, alguien pudo empujar a la pareja desde el tercer piso y ocasionar su muerte. De momento, no ha habido una declaración oficial sobre la causa de la muerte de Daniel C. y Gabriela C.

Cuando el departamento de Medicina Legal realizaba el levantamiento de los cadáveres, la madre de la occisa llegó al sitio. Gabriela C. tenía un hijo, un menor de 8 años. (I)

