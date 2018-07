Juez liberó a ecuatoriano detenido en Brooklyn cuando entregaba una pizza

El juez federal Paul Crotty concedió el hábeas corpus y ordenó este martes 24 de julio la liberación del ecuatoriano Pablo Villavicencio, de 35 años, detenido el pasado 1 de junio por autoridades de inmigración en la base militar Garrison Fort Hamilton, de Brooklyn, tras entregar una pizza.

La resolución circuló en horas de la tarde. En la noche, Villavicencio abandonó el centro de detención y pudo reunirse con su familia. “(Estoy) muy feliz por tener a mis hijas, a mi esposa”, manifestó ante la prensa local. “Han sido unas guerreras”, expresó entre lágrimas el compatriota.

El ecuatoriano ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en 2008. En 2010 le ordenaron que debía regresar al Ecuador, pero Villavicencio permaneció en la nación norteamericana. Desde entonces llevó una vida normal, formó una familia y tuvo dos hijas estadounidenses.

Villavicencio no cuenta con historia criminal. Trabaja en una pizzería para mantener a su familia y pagar sus impuestos. Sin embargo, el día que entregó una pizza en la base militar lo retuvieron, al enterarse de que era ilegal.

Entonces, se había solicitado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que deportara al repartidor, pero un juez federal bloqueó esa orden. Desde aquél momento, Villavicencio ha estado detenido.

“Amo este país, pero no comparto la intolerancia y el irrespeto del gobierno actual”, declaró el migrante, en referencia a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El caso generó indignación entre grupos pro-inmigración y la oposición demócrata, ampliando la brecha entre la ciudad y la política de tolerancia cero del gobierno federal hacia la inmigración ilegal.

La esposa de Villavicencio y sus hijas, de dos y cuatro años, son ciudadanas estadounidenses. La más pequeña sufre de un problema cardíaco.

Pablo Villavicencio, also known as #PizzaGuy is released from a Hudson County jail following a ruling by a federal court judge granting him the right to obtain a waiver to kill his 2010 deportation order. pic.twitter.com/WmW3vihVXl