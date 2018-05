Gobierno no reconoce como verdadero el último comunicado de "Guacho"

El secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, participó este miércoles 2 de mayo en una entrevista con el portal Ecuadorinmediato.com. En ese espacio se refirió al último supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias "Guacho", que divulgaron medios colombianos el lunes 30 de abril.

Según diario El Espectador de Colombia, en ese texto se planteaba la creación de un corredor humanitario para entregar los cuerpos del equipo periodístico de diario El Comercio y liberar a los dos ecuatorianos secuestrados.

Los disidentes, supuestamente, también pedían no atacar a sus tropas para llegar a un “buen” acuerdo en la frontera entre ese país y Colombia. “Nos consideramos una guerrilla con principios marxistas, leninistas y bolivarianos. Por estos ideales luchamos y seguiremos luchando”, decía la misiva.

Ante este texto, Roldán expresó: “Nosotros no tenemos la certeza de quién hizo ese comunicado. Son comunicados que cada vez tienen fuertes diferencias”. Además, explicó que se reunió con personal de inteligencia militar que expresaron que el documento no se parecía a los que, anteriormente, habían emitido desde esta organización narcodelictiva.

“Este ultimo, por ejemplo, es muy político, con un lenguaje muy fuerte. Cuando nos reunimos con la Canciller (María Fernanda Espinosa) decía que ese no era un lenguaje de FARC. Nuestro Gobierno ve que no es un lenguaje de FARC. Además, se supone que 'Guacho' tiene 30 años, va 10 años en las FARC, en la selva y, lamentablemente, en esas condiciones es muy difícil que tenga la capacidad de acceder a elementos pedagógicos para saber redactar así”, alegó Roldán.

El secretario de Presidencia insistió en que Ecuador, en primer lugar, no puede reconocer ese comunicado como verdadero porque hay muchas inconsistencias. Pero, además, la posición del país es muy clara: “El Ecuador va a hacer todo lo posible para que los cadáveres se devuelvan”.

Roldán, en su entrevista, confirmó que el Gobierno no responderá a este comunicado. “Nosotros no podemos responder ante algo que no sabemos si es cierto. Y, en segundo lugar, el Gobierno responde a comunicados de gobiernos, no de criminales que le fallaron al país y que le van a fallar en el futuro”, sentenció. (I)