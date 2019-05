Fiscalía llama a Vinicio Alvarado a rendir versión

Como parte de la instrucción fiscal que investiga los supuestos aportes de empresas contratistas a la campaña del binomio Correa-Glas entre 2013 y 2014, la fiscal del caso, Ruth Amoroso, dispuso más de una docena de comparecencias y diligencias.

El exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado, es el primero en comparecer para rendir versión sin juramento en este caso denominado “Arroz Verde” y lo debe hacer hoy a las 08:00.

El representante legal de la empresa Telconet, Tomislav Tópic, fue llamado para mañana, mientras que Fabricio Correa, hermano del expresidente, Rafael Correa, fue citado para el jueves a las 08:15 y dos horas después Rolando Carrera (excontador de Alianza PAIS).

El exsecretario del partido del anterior gobernante, Galo Mora, quien no acudió el pasado jueves, deberá presentarse al segundo llamado el próximo 3 de junio.

A su vez Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez (exasesora de Rafael Correa), quien no se presentó el 14 de mayo, es citado por la Fiscalía bajo prevenciones de ley para el lunes 27 de mayo.

Además, están convocados el exasambleísta Christian Viteri, James Judge y otros exfuncionarios que trabajaron en la Presidencia de la República durante el régimen de Correa.

Las diligencias se recibirán en el despacho de la Fiscalía 1 de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, ubicado en la Av. Patria y 9 de Octubre, esquina, piso 7, Edificio Eteco II, en el centro-norte de Quito.

Paralelamente, Fiscalía solicitó al Banco del Pacífico informes de los movimientos financieros de Pamela Martínez, de su esposo Jimmy Salazar, de su exesposo Eduardo Lindao y de su exasistente Laura Terán, quien está en prisión junto con Martínez.

Ayer debía rendir versión el exvicepresidente Jorge Glas en la cárcel de Latacunga, pero la diligencia no se realizó porque, según Eduardo Franco, abogado del ex segundo Mandatario, no fueron notificados a tiempo.

Tampoco se realizó la versión que debía rendir vía teleconferencia desde Bélgica el exmandatario Rafael Correa, porque no se presentó.

En el caso “Arroz Verde”, la Fiscalía indaga la existencia de una organización integrada por funcionarios públicos, empresas nacionales y transnacionales y personas jurídicas en la recepción de aportes irregulares en efectivo y con cruce de facturas a proveedores. (I )