Acería china en Milagro es investigada por varios delitos

Los representantes del Ministerio de Trabajo, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y la Secretaría Particular de la Presidencia de la República denunciaron un nuevo caso de corrupción.

Los delitos en los que se había incurrido son: defraudación aduanera y tributaria, precarización laboral, lavado de activos, testaferrismo y contaminación ambiental.

La Fiscalía investiga a la acería china Xinlong S.A., en el cantón Milagro (Guayas). Caso en el que presuntamente se vincularía al exvicepresidente de la República Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y el empresario Tomislav T..

En un allanamiento realizado por la Fiscalía, a través de un acto urgente, se encontraron $ 116.000 guardados en caleta, maquinarias importadas sin respaldos y trabajadores sin contratos y extranjeros ilegales.

"Declaraban $ 77 al Servicio de Rentas Internas (SRI), uno de sus accionistas poseía $ 8 millones sin declarar y solamente $ 3 millones justificados", explicó Iván Granda, subsecretario general de Acción Política.

Entre las irregularidades detectadas, mencionó que en el año 2014 realizaron una importación de maquinaria por $ 413.000; sin embargo, el costo asciende a $ 30 millones.

Según la denuncia, ciudadanos de nacionalidad china y venezolana, sin ningún tipo de regularización, trabajaban hasta 12 horas diarias sin recibir pago de horas extras. No había una contratación formal ni afiliación al IESS.

"Se procedió a solicitar los documentos que demuestran el cumplimiento de obligaciones laborales; sin embargo, lo que se encontró fueron violaciones a los derechos humanos", dijo Raúl Ledesma, ministro de Trabajo.

"Todas estas violaciones tuvieron como consecuencia la suspensión de labores y clausura del establecimiento", añadió.

Tomislav T., representante de Telconet, dijo a EL TELÉGRAFO no conocer y no tener ningún tipo de relación con la acería en mención. "Nosotros y ninguna de nuestras empresas tienen nada que ver, no son clientes nuestros", afirmó.

Iván Granda, subsecretario general de Acción Política, llamó a las distintas instancias para que la lucha contra la corrupción sea efectiva. (I)