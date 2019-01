Hallan maleta en bar donde fue violada Martha

Las versiones y otras diligencias investigativas dentro del caso se realizarán en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde los tres procesados guardan prisión preventiva. La instrucción fiscal se cierra el 13 de febrero.

El abogado Fabricio Mena indicó que en el reconocimiento del lugar se encontró una maleta negra, que pertenecería a Juan Andrés, uno de los tres procesados en el caso.

También se comprobó las máculas de sangre en paredes y en la sala de billar. La agresión a Martha se produjo, según Mena, en el segundo piso, en el cuarto de juegos.

Toma de versiones

La toma de versiones a Juan Andrés M. y los hermanos Jhon Alexander y Danny Paúl C. se realizará esta tarde. El abogado de la víctima, Cristhian Arellano, explicó que los acusados ya tendrían dos abogados, después que otros seis letrados hayan declinado defenderles por la complejidad del caso.



La diligencia iniciará a las 14:00 y cada acusado tendrá una hora para explicar lo que ocurrió.



El abogado de Martha afirmó que lo mejor que podrían hacer los acusados es "reconocer lo que pasó", pero que espera "que se acojan al silencio" y no declaren.



Esta violación y el asesinato, la semana pasada, de una mujer embarazada en la ciudad de Ibarra (norte) en frente de la Policía han causado movilizaciones multitudinarias en todo Ecuador para rechazar los femicidios y el sistema patriarcal en el país, donde se produce un asesinato por causas de género cada tres días, según datos del colectivo Aldea.



Por otro lado, la asociación feminista "Nina Warmi" señaló que cada día se presentan once denuncias por violencia de género en la Fiscalía, aunque hay muchas mujeres que no denuncian las agresiones que sufren.



De acuerdo con cifras oficiales, en Ecuador hay un promedio de once mujeres violadas cada día en los últimos tres años, cada año aproximadamente 2.000 menores quedan embarazadas, casi todas por violación, y una de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida.



La víctima de este caso, que prestó testimonio anticipado el 22 de enero en la Unidad de Flagrancia, tuvo que ser hospitalizada durante dos días para recuperarse de las brutales lesiones producidas por el ataque: varios desgarros en la zona genital producto de haber sido sodomizada y penetrada con diferentes elementos.



Los tres sospechosos, dos de ellos amigos de la víctima, han sido acusados de agresión sexual y la Fiscalía presentó como pruebas del delito la denuncia del padre de la víctima, el parte con la detención policial de los presuntos autores del delito, las versiones de tres personas que encontraron a la joven.



En el informe del examen psicológico al que fue sometida la mujer agredida, se manifiesta que, tras tomarse dos bebidas, quedó en estado de inconsciencia, entre otras evidencias, situación de la que se aprovecharon sus agresores. (I)