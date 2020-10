Abogados de Glas y Yannuzzelli desistieron de la presentación de testigos en el caso Singue

El exministro Pareja Yannuzzelli señaló: "Yo no soy abogado. Soy ingeniero químico, no podía dar una opinión legal"

Con la versión del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, este lunes 19 de octubre, se dio paso a la presentación de pruebas por la defensa de los 15 procesados por el caso Singue.

Pareja Yannuzzelli desistió de la presentación de testigos. En un principio se esperaba la versión de siete personas. En su lugar se escuchó su versión a través de vía telemática desde la cárcel de Ambato.

En su versión, el procesado reiteró que no existió una irregularidad, pero si lo hubiese, deben responder los que realizaron la falta. "Soy inocente. Cumplí como presidente del Comité

Hidrocarburífero (...) Esta comisión solicitó un análisis legal. Yo no soy abogado. Soy ingeniero químico, no podía dar una opinión legal", expresó.

Miguel Revelo, abogado de Yannuzzelli, explicó ante el estrado la decisión de no presentar prueba documental por considerar que la Fiscalía no confirmó el delito de peculado ni su participación en el mismo.

En esa misma línea se manejó Israel Montenegro, abogado de Jorge Glas, quien señaló que no se ha logrado demostrar la versión de Fiscalía.

Según la Fiscalía, el caso Singue versa sobre un contrato de exploración explotación petrolera en el campo Singue, que se realizó incumpliendo normas y protocolos. El contrato de se adjudicó al Consorcio DGC. Ese convenio causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 28,5 millones.

En este caso están señalados, además de Glas y Yannuzzelli, el exministro Wilson Pástor y su hija, Silvana Pástor. (I)