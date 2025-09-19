Ilegales cancela su gira por tiempo indefinido: Jorge Martínez anuncia que padece una enfermedad

La banda española Ilegales suspendió por tiempo indefinido todos los conciertos de su gira después de que su vocalista y líder, Jorge Martínez, confirmara que ha sido diagnosticado con cáncer y que iniciará tratamiento de inmediato, según comunicó su oficina de representación.

En una nota difundida por su promotora (Art Music Agency) y por medios españoles, el grupo explicó que la decisión prioriza la salud del músico y obliga a detener por completo la actividad en directo prevista para los próximos meses. La agenda contemplaba fechas en distintas ciudades de España —y algunas plazas internacionales— en el marco de la presentación de Joven y arrogante.

Varios diarios y portales culturales confirman que la cancelación es “por tiempo indefinido” y que todos los compromisos quedaron suspendidos mientras el artista se somete al tratamiento. La banda agradeció el apoyo del público y expresó su intención de retomar los escenarios cuando sea posible.

La noticia irrumpe en una etapa de gran visibilidad para Ilegales, que en 2025 venía girando con su último álbum, Joven y arrogante, trabajo que había afianzado la vigencia del grupo más de cuatro décadas después de su fundación. La crítica y la prensa especializada destacaron la potencia del directo y la respuesta del público en esta nueva etapa.

Fundados en 1982, Ilegales es una de las bandas de referencia del rock en español, con un repertorio que atraviesa el punk, el new wave y el rock más crudo, y con una impronta marcada por la voz y las guitarras de Jorge Martínez. Sus últimas giras —incluida la de su 40º aniversario— consolidaron un retorno de alta demanda y críticas favorables.

También le puede interesar: