Éxito en Quito: Corea celebró su día con juegos, cultura y gastronomía

La Embajada de Corea en Ecuador celebró el Día de Corea 2025 en Quito con juegos tradicionales, exhibiciones culturales y gastronomía, reuniendo a cerca de 1.000 asistentes.

La Embajada de la República de Corea en Ecuador organizó con éxito el Día de Corea 2025 el pasado sábado 13 de septiembre en el Coliseo Los Quitus, reuniendo a aproximadamente 1.000 personas. El evento ofreció al público ecuatoriano una experiencia directa con la cultura coreana, a través de actividades deportivas, artísticas y gastronómicas.

Uno de los momentos más destacados fueron los juegos tradicionales coreanos, desarrollados en modalidades individual y grupal. En la categoría individual, más de 200 participantes compitieron en un desafiante juego de supervivencia, mientras que los equipos de la modalidad grupal demostraron su coordinación y destreza en Jegi Chagi, Biseok Chigi, Ddakji Chigi y Gongginori, con un equipo ganador al final de la jornada.

El programa cultural también incluyó:

Pasarela de Hanboks , trajes tradicionales coreanos que deslumbraron por su colorido y elegancia.

Demostraciones de Taekwondo , que cautivaron a los asistentes con fuerza y técnica.

Exhibiciones de K-pop , llenas de energía y entusiasmo juvenil.

Gastronomía coreana , presentada por restaurantes locales, que permitió degustar sabores típicos de Corea.

Caligrafía tradicional coreana, a cargo de la escuela coreana en Quito, acercando a los visitantes a esta expresión artística milenaria.

El éxito de la jornada refleja el creciente interés de la población ecuatoriana por la cultura coreana y reafirma el compromiso de la Embajada de Corea de continuar promoviendo actividades que fortalezcan el intercambio cultural y la amistad entre Ecuador y Corea.