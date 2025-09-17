Éxito en Quito: Corea celebró su día con juegos, cultura y gastronomía
La Embajada de la República de Corea en Ecuador organizó con éxito el Día de Corea 2025 el pasado sábado 13 de septiembre en el Coliseo Los Quitus, reuniendo a aproximadamente 1.000 personas. El evento ofreció al público ecuatoriano una experiencia directa con la cultura coreana, a través de actividades deportivas, artísticas y gastronómicas.
Uno de los momentos más destacados fueron los juegos tradicionales coreanos, desarrollados en modalidades individual y grupal. En la categoría individual, más de 200 participantes compitieron en un desafiante juego de supervivencia, mientras que los equipos de la modalidad grupal demostraron su coordinación y destreza en Jegi Chagi, Biseok Chigi, Ddakji Chigi y Gongginori, con un equipo ganador al final de la jornada.
El programa cultural también incluyó:
-
Pasarela de Hanboks, trajes tradicionales coreanos que deslumbraron por su colorido y elegancia.
-
Demostraciones de Taekwondo, que cautivaron a los asistentes con fuerza y técnica.
-
Exhibiciones de K-pop, llenas de energía y entusiasmo juvenil.
-
Gastronomía coreana, presentada por restaurantes locales, que permitió degustar sabores típicos de Corea.
-
Caligrafía tradicional coreana, a cargo de la escuela coreana en Quito, acercando a los visitantes a esta expresión artística milenaria.
El éxito de la jornada refleja el creciente interés de la población ecuatoriana por la cultura coreana y reafirma el compromiso de la Embajada de Corea de continuar promoviendo actividades que fortalezcan el intercambio cultural y la amistad entre Ecuador y Corea.