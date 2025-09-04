Türkiye y Ecuador celebran 75 años de relaciones diplomáticas con eventos culturales y educativos

Con motivo del 75° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Türkiye y Ecuador, la Embajada de Türkiye en el país organizará una serie de eventos que destacan la amistad y cooperación bilateral.

Renovación de la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso

El 10 de septiembre se inaugurará la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso tras un proceso de renovación realizado con el apoyo de la Agencia de Cooperación y Coordinación de Türkiye (TİKA). La embajadora turca, Başak Yalçın, señaló:

“Este esfuerzo no es solo un proyecto de asistencia técnica, sino un regalo del corazón de la diplomacia turca para la diplomacia ecuatoriana en un año importante”.

Como parte de esta renovación, se entregarán piezas artísticas de azulejos de İznik, creadas por artesanos turcos, que representan la riqueza del patrimonio cultural de Türkiye. Además, jóvenes diplomáticos ecuatorianos participarán en una capacitación en línea organizada por la Academia Diplomática Turca en octubre, fortaleciendo la cooperación académica entre ambos países.

Exhibición histórica y firma del Consejo Empresarial

El 12 de septiembre se inaugurará una exposición de archivos históricos en el Hall Principal del Palacio de Najas, mostrando la evolución de las relaciones bilaterales desde el siglo XIX hasta la actualidad, incluyendo comercio y seguridad.

Ese mismo día se llevará a cabo la firma del acta de constitución del Capítulo Ecuador del Consejo Empresarial Turco-Ecuatoriano, con la participación de gremios ecuatorianos como socios fundadores.

Conciertos y cultura

La celebración incluirá un concierto especial a cargo de la pareja turco-ecuatoriana Elif y Paul Sánchez, quienes combinarán tradición y creatividad en un repertorio que refleja la unión cultural de ambos países. Además, ofrecerán un concierto en el Ecuador Jazz Festival el 20 de septiembre, marcando la primera participación de Türkiye en este evento.

En el resto del año, la agrupación AnkaTrio, compuesta por la soprano Feryal Türkoğlu, la mezzosoprano Ferda Yetişer y la pianista Malahat İsmayilova, presentará la música turca clásica y contemporánea en Loja y Quito, dentro del Festival Internacional de Artes Vivas y en el Teatro Variedades, en noviembre.

Sellos y sobres conmemorativos

En homenaje a esta fecha, la Agencia de Correos y Telégrafos de Türkiye emitirá sobres y sellos postales conmemorativos, piezas únicas que estarán disponibles durante los eventos del 10 y 12 de septiembre.

Con estas actividades culturales, educativas y diplomáticas, Türkiye y Ecuador celebran 75 años de relaciones bilaterales, reafirmando su compromiso con la cooperación, la amistad y el intercambio cultural entre ambos países.