BTS no participará en álbum tributo a Michael Jackson, confirma BIGHIT MUSIC

BIGHIT MUSIC confirmó oficialmente que BTS no participará en el álbum tributo a Michael Jackson, desmintiendo los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios sobre una supuesta colaboración con el proyecto póstumo del “Rey del Pop”.

La empresa desmiente rumores sobre la supuesta colaboración del grupo surcoreano en un proyecto musical en honor al "Rey del Pop".

En medio de la creciente expectativa generada por un supuesto álbum tributo a Michael Jackson, BIGHIT MUSIC ha emitido un comunicado oficial para aclarar la información que circula en redes sociales y algunos medios sobre la presunta participación del grupo surcoreano BTS en dicho proyecto.

Según la declaración, BTS no ha visitado el estudio Grouse Lodge en Irlanda ni ha participado en sesiones de grabación para el mencionado álbum. La empresa fue enfática al señalar que “el grupo no está involucrado en el álbum tributo en ninguna capacidad”.

Esta aclaración surge luego de que varios reportes indicaran que BTS formaría parte del álbum póstumo de Michael Jackson, lo cual generó una ola de comentarios entre fans del K-pop y seguidores del legado del “Rey del Pop”. Algunos medios incluso mencionaron que el proyecto incluiría colaboraciones con artistas contemporáneos y temas inéditos del ícono musical fallecido en 2009.

Prevención de información falsa

BIGHIT MUSIC también manifestó que continuará tomando “las medidas apropiadas para evitar la difusión de información inexacta”, reiterando su compromiso con la transparencia y la protección de la imagen de sus artistas.

Agradecimiento a los fans

En el mismo comunicado, la agencia agradeció a los fans de BTS por el continuo apoyo y reafirmó su compromiso con los miembros del grupo y sus actividades. “Seguimos plenamente comprometidos con apoyar a los artistas y sus esfuerzos”, concluye el mensaje.

Tras finalizar su servicio militar obligatorio, los siete integrantes de BTS se encuentran preparando su esperado álbum de regreso como grupo, luego de una etapa enfocada en proyectos en solitario.

También le puede interesar: