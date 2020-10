Yared Ayala: “La voz de la salsa”

Para materializar lo que tanto anhelamos es indispensable cultivar persistentemente: disciplina, gratitud, honestidad, humildad, pasión y sobre todo entrega incondicional sin importar la circunstancia del momento, podrás tener buenos contactos, talento y dinero en abundancia pero sino pones en práctica lo que he mencionado nunca podrás tener el honor de disfrutar el genuino éxito.



Todos hemos llegado a este mundo con un singular propósito y es dejar un legado memorable, pero para hacerlo brillante se necesita fielmente del trabajo constante, si estás trabajando con amor en lo que tanto amas significa que estás dirigiéndote a la grandeza de tu existencia y es hacer realidad tus sueños.



Hoy tengo el privilegio de compartir con todos ustedes distinguidos lectores, una entrevista que le realicé a una talentosa y polifacética joven mexicana, con la dulzura y el encantador tono de su voz está haciendo historia en su región, país y por todo el mundo ella es Yared Ayala: cantante, compositora, locutora, escritora, poeta, actriz, maestra y narradora oral.



Desde que descubrió lo que tanto le fascina, no ha dejado de trabajar y cada día resplandece con inenarrable inmensidad, se ha entregado en cuerpo y alma con el único objetivo de hacer realidad sus metas, después de tanta entrega sus resultados son impresionantes y en esta charla conoceremos brevemente de su formidable e inspiradora trayectoria.



Yared, a través de estas líneas te felicito y te admiro por cada uno de tus logros, eres símbolo de respeto e inspiración para todos los que tienen el privilegio de conocer parte de tu vida artística especialmente los jóvenes que están emprendiendo en el mundo artístico. Felicitaciones para todos los que se levantan todos los días con leal ímpetu de seguir luchando para darle espléndido e infinito significado a su efímera vida.



Comparto un precioso vídeo donde Yared recita tres poemas de su autoría, espero lo disfruten al máximo.







Entrevista



¿Cuántos años tenías, cuando iniciaste a escribir poemas y a componer canciones?



Yared: Lo primero que escribí fue un cuento cuando tenía 7 años y mi primer canción la compuse a los 8.



¿Qué edad tenías, cuando decides a emprender fielmente por tus objetivos?



Desde niña supe lo que quería hacer pero tenía unos 15 años cuando direccioné todo en mi vida para lograrlo.



¿Tu mamá es una poeta excepcional, a parte de ella hay más artistas en tu familia, o eres la primera artista tanto de tu familia paterna como materna?



Mi mamá es mi fortaleza y mi ejemplo. Ningún otro miembro de mi familia, a parte de mí se dedica a la música. Soy la primera en decidir desde muy pequeña desarrollarme en el mundo de las artes.



Has tenido el honor de ser invitada a diferentes festivales musicales y culturales en México, Cuba y Colombia. ¿Qué representa para ti cada invitación que has recibido?



Representa una motivación, un logro y un compromiso muy grande para llevar en alto el nombre de mi país a donde quiera que voy.



Eres maestra, escritora, poeta, compositora, cantante, vocal coach, actriz, bailarina, locutora y conductora, ¿cómo divides tu tiempo; entre lo artístico, social y familiar?



La vida requiere un balance perfecto y eso es lo que procuro tener. No es sencillo porque en ocasiones los artistas sacrificamos tiempo con la familia, compromisos sociales, vacaciones y planes… en pos de nuestros sueños. La clave está en nunca perder el foco y el equilibrio.



¿Cuándo sale al público tu primer álbum discográfico? ¿Cuántos temas musicales vienen en este álbum?



Tengo algunos años preparando éste álbum. Cuando dicen que un disco es como un hijo… Tienen mucho de razón. Lo esperas con ansia, con emoción y le inviertes todo el tiempo, el amor, los ahorros y la paciencia. Ahora tengo claro que este año será crucial y lanzaré un EP con 4 temas con arreglos originales lanzando mi primer sencillo a finales del 2020.



¿Qué géneros musicales cantas?



He cantado todos los géneros musicales ya que los primeros años de mi carrera profesional estuve en grupos versátiles. Pero ahora mi proyecto personal está enfocado a un género nuevo. Mi propuesta musical se denomina “SALSA URBANA” . Convirtiéndome desde hace 5 años en la primer salsera mexicana con temas inéditos.



¿Cuándo publicarás tu primer poemario?



La compilación de mis poemas sigue en proceso creativo y espero que en el 2021 ya pueda estar publicado. Es otro de mis grandes objetivos.



¿En tu poesía y canciones cuáles son los temas que realzan?



Me parece fascinante ver como todas las artes se entrelazan. Las letras de mis canciones son poemas y mis poemas tienen musicalidad… de manera que todo se correlaciona y en su mayoría hablan de todas las emociones del ser humano; del amor, la decepción, el milagro de la vida y la superación.



¿Qué es lo que siempre te motiva a seguir trabajando por realizar tus metas?



Es una pregunta interesante. La motivación la encuentro en cada presentación, en cada aplauso, en cada palabra de gratitud por mi trabajo. Conectar con las emociones de la gente que me escucha hace que mi misión por alcanzar mis metas valga la pena. Esa sensación indescriptible que se convierte en el motor que me impulsa a seguir adelante.



¿Qué significó para ti participar en La Voz México, 2020?



Un logro muy grande. La sorpresa de haber sido elegida entre miles y la sensación de pisar un escenario tan importante a nivel mundial me deja sin palabras y con el corazón desbordado de gratitud y emoción a la vez. Comparto este vídeo donde estoy cantando en ese inolvidable escenario:







Ricardo Montaner, Belinda, María José y Christian Nodal fueron los Coaches de esta temporada. ¿Qué representa para ti, este encuentro artístico con estas grandes celebridades?



Todo cantante desea ser escuchado por los grandes, que su música trascienda y tener la oportunidad de mostrar su talento al mundo entero.

Conocer a estas grandes celebridades de la industria musical, recibir sus consejos y su opinión sobre mi desempeño artístico ha sido de las experiencias más enriquecedoras de mi vida.



¿Cómo te visualizas artísticamente en 5 años?



Con mis sencillos posicionados en las grandes radiodifusoras nacionales e internacionales. Haciendo colaboraciones y duetos con grandes compañeros cantantes. Llevando mi música a festivales en más países. Con dos poemarios publicados y reanudando mi carrera como actriz incursionando en algún proyecto de la pantalla grande.



¿Puedes mencionar el nombre de algunos cantantes que admiras?



Son muchos, pero por destacar algunos: Marc Anthony, La India, Christina Aguilera, Juan Gabriel, Alicia Keys, Gilberto Santa Rosa, Tania Libertad, Luis Miguel, Yuri, Ricardo Montaner, Rossana, Whitney Houston, Adele…



Hay muchos jóvenes talentosos que están haciendo un gran esfuerzo para poder dar a conocer al mundo el arte de ellos, pero hay instantes que les llega un pensamiento; “claudica de una vez por toda, que eso no es para ti”. ¿Qué palabras de motivación le expresas a todos ellos?



La vida está llena de retos y la gente allá afuera que no crea en ti te pondrá muchas trabas y tropiezos. No seas uno de ellos! Si alguien va a ponerte límites… Asegúrate de no ser TÚ.



¿Qué mensaje le envías a las personas que han perdido a un ser querido, a causa de la emergencia sanitaria internacional que vivimos actualmente?



La vida es frágil aunque nos empeñemos en creernos invencibles y tomemos decisiones como si fuéramos inmortales.

La pérdida de un ser querido siempre nos pone los pies en la tierra y nos deja una enseñanza… La gente nos recordará por la huella que dejamos en la vida de los demás. Trascenderemos sólo si nuestro legado perdura en los corazones de quienes nos amaron.

Hagamos que esta vida valga la pena y honremos la memoria de quienes se han adelantado en el camino y nos dejan un puñado de lecciones por aprender.



Gracias por tu tiempo, ha sido un placer conocer parte de lo maravilloso que haces artísticamente. ¿Algo más que desees agregar?



Gracias por esta bellísima entrevista Carlos. Como un último mensaje… Todos sin excepción venimos a este mundo con un Don. Nuestra misión en la vida es descubrirlo y desarrollarlo. Cuando nuestro tiempo en esta tierra termine no importará el dinero que hayamos hecho ni las propiedades conseguidas. Tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con el regalo que Dios nos concedió. Es un compromiso grande del que muchos no son consientes. La vida es ahora… atrévete a luchar por lo que te apasiona.



Síntesis biográfica



Yared Ayala nació el 18 de enero, en Matamoros, Tamaulipas, México. Es escritora poeta, compositora, cantante profesional, actriz, narradora oral, tallerista, vocal coach, Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en locución y doblaje profesional. Conocida en radio como “La Chica de la voz sensual” y actualmente en el medio musical como: Yared “La Voz de la Salsa”. Actualmente es Directora artística del Festival Internacional Palabra en el Mundo, Poesía en todas partes. Capítulo México, Núcleo Tamaulipas, Sede Matamoros. Ha sido invitada a diferentes festivales musicales y culturales en México, Cuba y Colombia. Participó en la Voz México temporada 2020.



