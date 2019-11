Un encuentro de mujeres busca quién las asesina

La mujer en el arte se ha convertido en una representación simbólica de la denuncia sobre la violencia. Cada vez se vuelve más visible a través de cualquier manifestación artística, en diversos montajes.

“Quién nos está matando” es la interrogante que se plantea este año el XVI Encuentro de Mujeres en escena Tiempos de mujer, a través de catorce propuestas multidisciplinarias de Ecuador, Perú, Brasil y Francia.

“La respuesta es más amplia”, asegura Gabriela Ruiz, directora de comunicación del evento. “Porque no solo nos matan los hombres. No va por ahí. No creemos que la violencia de género tiene ese tipo de característica, creemos que tiene problemas estructurales que responden a sistemas que hacen que todos nos estemos matando”, sostiene.

Por ello aclara que la intención es llegar al público con la conclusión de que se puede tratar el accionar para transformarlo.

Problemas de género

Lo que no dije es una pieza trabajada por la actriz española Amaranta Osorio, quien cuenta los problemas de género que enfrentan las mujeres respecto a la educación, el abuso sexual, los esquemas sociales, la inseguridad y otros.

La idea nació luego de compartir en una ponencia su perspectiva feminista a un público que quedó conmovido.

“Cuando la leí (la pieza) las mujeres lloraron y me di cuenta de que no me pasaba solo a mí sino a todas; habíamos crecido en un sistema en el que nos obligaban a callar, a reprimirnos y en el que nos piden la perfección”, recuerda la extranjera.

Su obra es una autoficción de una mujer valiente y sobreviviente. La escenografía implementa pocos elementos en los que se proyectan varias imágenes.

“Creo que las mujeres en esta época están despertando y están luchando por ser escuchadas. Todavía nos falta mucho por llegar a la igualdad”, dice.

Su obra se presentará el próximo 20 de noviembre, en la ciudad de Ambato, a las 19:00, en el Auditorio del Gobierno Provincial de Tungurahua.

Una mujer invisible

La ecuatoriana Elizabeth Cárdenas presentará Voz del alma, la historia de una mujer que está en constante repaso del pasado, mientras trabaja.

En Japón se estrenó esta producción que se montó en japonés, con artistas ecuatorianos del grupo ApeWayra, y colaboradores japoneses.

“Dentro del significado de su nombre (Nadia) ella es ‘la sin voz’. Una mujer inmigrante, pasada de los treinta, que no es tomada en cuenta”, explica la artista.

Las escenas de su personaje transitan entre una fábrica, sus sueños del pasado y las clases que toma de canto.

Una danza denuncia

En otro contexto, la bailarina ecuatoriana Anna Jácome, de Artemisa Danza, recrea un homenaje a las niñas víctimas del incendio del 8 de marzo de 2017, en Guatemala.

Apuntes de arena es la obra en la que implementa un lenguaje corporal dividido en tres danzas cortas.

Así, retrata en “Origen rojo” la materialización de la vida y la muerte; en “El trino de la espera”, la imposición cultural del matrimonio infantil; y en “Las niñas de Guatemala”, la crónica del siniestro.

“El hecho de ser madre me permitió realmente encarnar ese dolor y su realidad”, sostiene Jácome, quien expondrá la obra el 22 de noviembre, a las 18:00, en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Si discurso coreográfico cuenta con objetos simbólicos sobre el encierro, la cama y unos acordeones de muñecas de papel en cuatro tandas de diez. Con su performance entra en el rol de la número 41.

“Es como si yo fuera una voz, una extensión de ellas y que a través de la danza vienen a contar su historia”. Once elencos ecuatorianos y tres extranjeros se presentarán del 18 al 24 de noviembre, en forma simultánea, en Quito, Guayaquil, Ambato y Portoviejo. La cartelera con las fechas y horarios puede revisarse en www.mujeresenescena.com. (I)