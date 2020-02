Una caída provocó que Joaquín Sabina suspenda un concierto en España

El cantante español Joaquín Sabina (Úbeda, 1949), ha sufrido una caída fuera del escenario, este martes 12 de febrero de 2020, día de su cumpleaños 71 durante un concierto que ofrecía junto con el también trovador Joan Manuel Serrat en WiZink Center, antiguo Palacio de Deportes de Madrid.

En camilla fue llevado el artista hacia el centro médico del auditorio cuyo aforo suele ser de hasta 18 mil personas. Volvió a las tablas en una silla de ruedas, empujada por Serrat, para anunciar que se suspendía el concierto iniciado a las 20:30 de España porque se había golpeado un hombro.

"Estas cosas solo me pasan en Madrid (...) No sabéis cuanto lo siento", dijo Sabina sobre la suspensión del recital. "Con todo el dolor de mi corazón, me voy a ir al hospital, porque estoy muy muy dolorido".

La gira "No hay dos sin tres" es la tercera que hacen juntos ambos artistas y amigos, publicó diario El País. Según ese medio fue "tras un solo de Serrat", que el otro cantante "iba caminando mientras hablaba con el público y ha perdido el pie" ante la mirada de su público.

El incidente se produjo en lo que podría llamarse el proscenio del escenario, cuya altura es de unos dos metros, según reportes de varias agencias. Las luces se apagaron y hay vídeos de ese momento circulando en varias plataformas.

Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas y anuncia que se suspende el concierto. Grande Joaquín. #Sabina pic.twitter.com/ygczyriI2s — Rafa Trejo (@rafatrejo94) February 12, 2020

"No es la primera vez que el intérprete jienense sufre un percance en el WiZink Center que le obliga a suspender", ha publicado el medio citado, en referencia al percance de 2014, por "problemas de estómago", según el cantautor.

A mediados de 2015, visitó Ecuador, donde habló de su "necesidad de dedicarle la vida entera a escribir, pintar o cantar", que tiene desde la adolescencia. Hace dos años, dentro de la gira de "Lo niego todo", "una disfonía aguda hizo que perdiera la voz y que suspendiera cuatro de sus puestas en escena.

En 2001, tuvo un derrame cerebral que inició la lista de noticias sobre su salud en escenarios, pero esta vez también parece haber salido bien librado. La promotora que montó la celebración de su cumpleaños ha señalado que el 22 de mayo retomará junto a Serrat la cita que ha suspendido y que tuvo auditorio lleno. (I)