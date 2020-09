Tom Holland: "La película de Uncharted es todo lo que soñé que sería"

Después de varios años de idas y venidas y retrasos en su calendario de su producción, Uncharted, la película que llevará a la gran pantalla la exitosa saga de videojuegos de Naughty Dog, está ya en marcha.



Tom Holland será el protagonista de esta adaptación que, según asegura el actor que da vida a Spider-Man, será un sueño para cualquier fan del videojuego.



"El rodaje va muy bien. La película es como todo lo que soñé que sería", relató en un encuentro con los fans en Instagram con motivo del estreno de El diablo a todas horas (The Devil All The Time), su nueva película en Netflix.



"No sé si habréis jugado a los videojuegos, pero yo fui un gran fan del videojuego, y esto está yendo muy bien", aseguró Holland, quien tras terminar la filmación de este proyecto tendrá que afrontar el rodaje de la tercera película de Spider-Man en solitario.



Basada en los videojuegos pero sin adaptar ninguna de sus tramas, la película de Uncharted seguirá los pasos de un joven Nathan Drake, un buscador de tesoros, y de su mentor, Victor 'Sully' Sullivan, al que dará vida Mark Wahlberg, un actor que en su día, cuando hace varios años el proyecto echó a andar, fue considerado para dar vida al propio Nathan.



Ruben Fleischer (Zombieland: Mata y remata, Venom) dirige la película de Uncharted que completa su reparto principal con Antonio Banderas y Tati Gabrielle y cuyo estreno está previsto para julio de 2021. (I)