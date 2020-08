El tigrillo se ufana de su nueva denominación: Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador

Bajo un marco solemne se desarrolló este 31 de julio la entrega simbólica del certificado que avala al tigrillo, plato típico zarumeño, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. En el encuentro, vía Zoom, el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, hizo oficialmente la entrega del documento.



Entre los invitados se encontraban el alcalde de Zaruma, Jhansy López y el presidente del Club Rotario, Gerardo Íñiguez. Ambos representantes zarumeños exaltaron las bondades del cantón, como la calidez de su gente y su potencial gastronómico. Luego el ministro Velasco tomó la palabra y ponderó el hecho de que un plato tan sencillo sea extraordinario.



Y remarcó que aunque no existe denominación de origen para las recetas gastronómicas, este plato, por su sencillez, se puede disfrutar en cualquier punto del país, aunque "en ningún lado como en Zaruma, acompañado de una taza de café filtrado". Una de las fortalezas de Zaruma, manifestó, es precisamente la altura en la que se encuentra, a 1.050 metros sobre el nivel del mar.



En el encuentro el Ministro se refirió a la importancia de que las comunidades tomen el desafío de apuntalar su gastronomía, porque las instituciones pueden hacer mucho, pero si los ciudadanos no se empoderan es poco lo que se puede lograr, y matizó que la motivación para este tipo de reconocimientos viene del colectivo ciudadano, de ahí que celebrara que el señor Gerardo Íñiguez, presidente del Club Rotario de Zaruma, haya sido quien elevó la petición de esta declaración al Ministerio.



El tigrillo zarumeño, dentro de la base de registro de los elementos culturales del patrimonio inmaterial del país del INPC, tiene ficha de registro Nro. IM-07-13-50-000-13-008088 que indica: patrimonio alimentario y gastronómico, por cuanto existe una transmisión generacional de los conocimientos que implica su preparación en base al plátano verde, huevos criollos, queso amasado, sal, aceite, cebolla paiteña y cilantro picado.



Cristian Zambrano, zarumeño propietario de una cafetería en Guayaquil, evocaba, a propósito de este reconocimiento, su niñez cuando contemplaba a sus abuelas y madre moliendo con la piedra del río y después mezclando con la molloquera para llevar finalmente la preparación a la sartén.



La inclusión de este plato identitario se debe a su manera de prepararlo: no ha tenido variación alguna y su cocción se ha transmitido de generación en generación. El tigrillo, tal como se observa, ya no pertenece al grupo de los street food. (I)