Hasta 40 minutos durarán las serenatas dedicadas a las madres

Entre las 09:00 y 20:00 de mañana, sábado 9 de mayo, y el domingo 10 de mayo de 2020 podrán realizarse las serenatas en el país, como una excepción para que músicos y gestores puedan tener ingresos mientras homenajean a las madres en su día.

Los grupos no podrán superar las ocho personas, y la duración de sus presentaciones será de hasta 40 minutos. Para obtener el salvoconducto deberán estar inscritos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), que administra la Cartera de Cultura y Patrimonio (MCyP).

Hasta la mañana de este viernes, 8 de mayo, esta base de datos tenía registrados a 10.948 creadores, en diversos ámbitos culturales. 3.634 se desempeñan en las artes sonoras y musicales. Del total de actores, 3.948 son mujeres, confirmó el MCyP.

“Habrá un estricto protocolo generado por el COE (Comité de Operaciones de emergencia)”, durante los shows, que serán contratados de forma privada, indicó Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, en una entrevista con Ecuador TV.

“No es un momento para que cualquiera pueda salir”, enfatizó, refiriéndose a que la medida está dirigida a artistas profesionales. “No se permitirá que los músicos ingresen a las viviendas, no puede haber aglomeraciones en torno a estas serenatas y está prohibido el uso de alcohol más que para el tema sanitario”.

El RUAC está abierto, por eso la cifra de inscritos ha aumentado, de 10.200 el lunes pasado a los 10.948 de este viernes, señaló Natalia Jara, Directora de Comunicación del MCyP. Miembros de la Policía nacional controlarán que se cumpla el distanciamiento social.

Los documentos que deberán portar los músicos son: certificado del RUAC y un formulario que contiene las medidas que deben tomar además de datos sobre el recorrido que harán, número telefónico e información personal. (I)