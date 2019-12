Quito Tiene Teatro, un encuentro pluricultural e inclusivo

La V edición del Festival Quito Tiene Teatro ya es una realidad. Inició el 27 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre, como homenaje a las Fiestas por la fundación de la capital este 2019.

Un total de 28 obras serán mostradas en esta convocatoria, donde están representados el teatro infantil, contemporáneo, experimental, inclusivo, la comedia, el clown, títeres, circo y danza.

El evento se está desarrollando en diversas sedes como el Teatro Nacional Sucre, Teatro Capitol, 14 salas independientes y 12 parroquias urbanas y rurales.

Gracias a la co-gestión de la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Metropolitana, Quito Tiene Teatro ha visto la luz por la iniciativa de gremios escénicos de la capital (ANAE, ASOESCENA, RAM, A.A.P.I.E.M., y RED de Espacios Independientes), que conforman el Comité de Gestión de las Artes Escénicas.

El objetivo es generar encuentros escénicos desde la diversidad, pluriculturalidad, igualdad e inclusión.

Calendario de obras del 2 al 7 de diciembre



Lunes 2 de diciembre:

-Lluvia de sueños/ Trompos y garabatos/11:00 am/Unidad Educativa 24 de Julio (Pacto)

-Cárceles minúsculas/ Anna Jácome-Artemisadanza/18:00/Nina Shunku (Quito)

-La reina de la China/Miguel Campos/19:30/Patio de Comedias (Quito)

-La canción del Sicomoro/Contraelviento Teatro/19:30/Teatro Aya Hatariy (Quito)

Martes 3 de diciembre:

-El holocausto de las letras/Distópico Teatro/10:00 am/Consejo Directorio de Aguas (Pintag)

-El extraño experimento del Dr. Jekilema/Juan Benítez/10:00/Cancha del barrio La Dolorosa (Armenia)

-Killa y las estrellas, una mirada hacia arriba desde los Andes/Wito Teatro/19:30/Triciclo sala de artes escenicas (Quito)

Miércoles 4 de diciembre:

-Hasta pronto un viaje sin retorno/Teatro de Los Silfos/11:00/Teatro del Colegio Iberoamericano (Quinche)

-Ensayo, drama cómico para tres personajes y un autor/Colectivo teatral Tentenpié/19:30/Sala Mariana de Jesús (Quito)

-Requiem de Papel /Teatro Independiente de Quito/11:00/Casa Somos de Lloa (Lloa)

-Rosa/Cimarrón Teatro/19:30/Centro cultural Independiente (Turubamba)

Jueves 5 de diciembre:

-Contigo y el mar/Zuli Teatro en resistencia/08:30/Colegio Municipal de Calderón

-El Quijote/Fundación el Retabullo Espada de Madera/19:30/Espacio Vazio Ispade (Quito)

-De cuerpo presente/María Luisa González/19:30/El Telón de Aquiles

Viernes 6 de diciembre:

-Mágicamente/Isacc el Mago/19:30/El Útero (Quito)

-La historia de un niño llamado Enrique Colectivo Lunasol/19:30/Casa de teatro Malayerba (Quito)

Sábado 7 de diciembre:

Clausura/Espacio me has vencido/Taller permanente de investigación escénica Klever Viera/19:30/Teatro Capitol (Quito).

La clausura

El 7 de diciembre de 2019 será la clausura de este evento cultural en el Teatro Capitol, a las 19h30, con la obra de danza “Espacio me has vencido” del grupo Taller Permanente de Investigación Escénica Klever Viera.

Esta fiesta del teatro ofrece al público la oportunidad de encontrarse con la experiencia de vivir shows escénicos en vivo. El Municipio de Quito, a través de los impuestos cobrados a los ciudadanos, subvenciona las entradas.

En esta edición del Quito Tiene Teatro se lanza una campaña con el objetivo de democratizar el acceso a las entradas del festival, por lo tanto, estas han sido divididas de la siguiente manera: el 50 % podrán ser retiradas dos horas antes del evento en las salas y teatros, un 25 % se entregará en el Centro de Arte Contemporáneo, destinado a público adulto mayor y personas con discapacidad, y el restante 25 % se entregará mediante la plataforma virtual Ticketópolis . Todas estarán disponibles hasta el 7 de diciembre. (I) et