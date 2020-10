Paulina Tamayo vuelve a los escenarios con "Ándale mamá online"

"Vamos a brindar un concierto virtual este sábado 24 de octubre desde la Catedral de la Basílica del Voto Nacional aquí en Quito. Son 120 minutos de música: en la primera parte estaré acompañada por el mariachi Sol de Plata, orgullosamente ecuatoriano y conformado por 13 personas, músicos sinfónicos que en esta oportunidad van a tocar instrumentos que forman un mariachi, y en la segunda parte estaré acompañada por los requintos y guitarras, que es lo que a mí me identifica con mi música: los pasillos, los albazos, los yaravíes, ritmos tradicionales de nuestro pentagrama", explica a El Telégrafo la cantante Paulina Tamayo, quien el próximo año cumplirá 50 años de vida artística.

Entusiasmada con el concierto que realizará este sábado comenta que hacer un espectáculo virtual no es fácil porque deben cuidar todos los detalles, con cámaras e ingenieros (de iluminación y de sonido) profesionales. Pero además recalca que la Basílica tiene un sonido y una resonancia diferentes, de ahí el esfuerzo que realizan para presentar algo muy profesional.

"Son alrededor de 30 personas las que formamos parte del concierto y hemos tenido con el mariachi cinco ensayos, y con los músicos de requinto y guitarra, tres. Estábamos haciendo la gira "Ándale mamá" con el mariachi antes de la pandemia, pero tuvimos que suspenderla y no quisiéramos que el público se perdiera este concierto", asevera.



Promete, como parte del libreto del espectáculo, interpretar los temas con los que se ha consagrado musicalmente: "La canción de los Andes" y el pasillo "Amor dolor", que canta a dúo con su hijo, Willy Tamayo. "Con el mariachi interpretará la canción 'Pepe' y 'A la sombra de mi madre'. dos temas que tampoco pueden faltar", manifiesta.







Doña Paulina cuenta también que como cantante ha estado consternada porque la profesión que ejerce será la última en reactivase debido al distanciamiento social, pero que en la parte emocional y familiar el encierro por la pandemia le sirvió para estar cerca de su familia, ya que siempre viajaba y no podía disfrutar de su mamá ni de sus hermanos.



"He disfrutado de mi familia y de mis cuatro maravillosos schnauzers . También he aprendido un poco de cocina gracias a mi hermanita que me ha estado enseñando".



"Ándale mamá online” será totalmente en vivo, con 18 músicos en escena y se transmitirá desde la mítica Basílica del Voto Nacional.



El Mariachi Sol de Plata tiene 17 años de trayectoria y ha representado al Ecuador en países como Venezuela, Colombia, Polonia; y durante 4 años en el festival mundial del “Mariachi y la Charrería” en Guadalajara, México.



Serán dos horas de éxitos en primera fila con música nacional, rancheras y la conducción de Ronald Farina. La cita será este sábado 24 de octubre por sala privada de YouTube a las 20:30, hora Ecuador.



Las entradas tienen un valor de $6.00 y están ya a la venta en https://www.ticketshow.com.ec/. Para compra mediante depósito o transferencia bancaria contactarse al 0984682450 o al 0993620797. (I)



