Muere a los 67 años John Sessions, actor de "Shameless" y "Outlander"

El actor y humorista escocés John Sessions, conocido por su participación en series de televisión como "Victoria", "Outlander", "Shameless" o "Skins", ha muerto a los 67 años de un infarto en su domicilio en Londres. En la televisión británica era especialmente popular por haber aparecido en el programa de humor "Whose Lines Is It Anyways?".

Según recoge Variety, fue la agencia que le representaba, Markham, Froggat & Irwin, la que comunicó el fallecimiento del artista. Nacido el 11 de enero de 1953 en Ayrshire, Escocia, Sessions estudió Arte Dramático en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, donde realizó sus estudios junto con el actor y cineasta Kenneth Branagh.

Sessions y Branagh trabajarían juntos en la adaptación cinematográfica de la obra de Shakespeare "Enrique V", en 1989, que el propio Branagh dirigió y escribió; como también en la comedia infantil "5 chicos y esto", en la que los dos solo participaron como actores.

A finales de los años 80, Sessions trabajó para la radio, destacando en el programa de humor "Whose Lines Is It Anyways?", que posteriormente se adaptó a la televisión y en cuya versión también participó el intérprete. El actor estuvo en activo desde inicios de los años 80 hasta este mismo año, cuando tuvo un papel de reparto en la serie de época "The Great".

El nombre de Sessions estuvo ligado a varias producciones de televisión, como también de cine. En la pequeña pantalla se le ha podido ver en series como "Zafarrancho en Cambridge", "Poirot", "Stella Street", "Doctor Who", "The Key", "Hotel Babylon", "Sherlock", "Skins", "Outlander", "Shameless", "Mr. Seldfrige", "The Loch", "Crimen en el paraíso" o "Victoria", entre otros.

También ha destacado en cine, apareciendo en películas como "La loca guerra de la Gran Bretaña", "Enrique V", "La princesa Caraboo", "Pinocho, la leyenda", "El sueño de una noche de verano", "Gangs of New York", "El mercader de Venecia", "5 chicos y esto", "El buen pastor", "La última estación", "Pago justo", "La dama de hierro", "Legend", "Florence Foster Jenkins", "Negación", "Bailando la vida", "Mr. Holmes" y "Loving Vincent", entre otros.