Kléber lanza su nuevo sencillo “Aún me acuerdo”

“Aún me acuerdo” es el primer sencillo del artista ecuatoriano Kléber presentado a inicios del 2020 y distribuido bajo el sello discográfico Only Star Music. La letra habla de una ruptura amorosa y un posterior reencuentro con el pasar de los años.



Kléber Alfredo Zúñiga León, cantautor y compositor nacido el 5 de noviembre de 1989, en la ciudad de Babahoyo, estudió una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, en la Universidad de Guayaquil; y un Masterado en Comunicación y Marketing Político en la Universidad de la Rioja de España, pero pese a todos sus estudios decidió volcar sus energías en la música.



Producido y grabado a finales del 2019, su primer single se empezó a promocionar en febrero del 2020, pero debido a todo lo que sucedió por la pandemia de covid 19, quedó paralizada y la retoma ahora. La melodía es de género latín pop, con pinceladas de ritmos caribeños, urbanos, electrónicos y colombianos, el cual fue producido por el estudio Franky Records, se mezcló y masterizó en la ciudad de NYC.



Actualmente, paralelo a la promoción de “Aún me acuerdo” prepara su segundo crossover en Miami, titulado “Tócame”, el cual se espera tenerlo listo a finales de este año. En esta canción se fusionan ritmos de electro pop. Kléber posee la pasión de escribir desde muy pequeño, factor que ha sido de gran ayuda para componer las letras de sus canciones. (O)