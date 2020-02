Kerly Morán promociona su sencillo "La que ríe soy yo"

La joven cantante ecuatoriana Kerly Morán anda promocionando su primer sencillo que tiene un título que llama al empoderamiento de la mujer: La que ríe soy yo.

El lanzamiento oficial se hizo el 14 de febrero de 2020 en todas las plataformas digitales y también se hizo el lanzamiento oficial en video que se puede encontrar en Youtube.

Kerly declaró a diario EL TELÉGRAFO que con este trabajo musical ha tratado de fusionar los géneros cumbia y pop, y confiesa que ama la música de su padre, el cantante Gerardo Morán.

Gerardo Morán ha hecho cumbia, tecnocumbia, paseíto, tecnopaseíto, “esto hace que yo ame esa parte de la música, me encanta, la disfruto, la bailo y cuando viene la propuesta pues decidimos no desarraigarme tanto de lo que me gusta”.

El ser “hija de papá”, uno de los íconos musicales del Ecuador, no le ha traído las ventajas que algunos piensan, al contrario, “hay muchas veces que por ser hija de él me han cerrado las puertas en algunos medios”.

Con La que ríe soy yo, la cantante intenta dar un mensaje positivo a las mujeres, pues “el tema está para empoderar y decir no, nosotras somos mucho más, podemos con ellos o sin ellos”.

Sobre el desarrollo de la música tropical pop en Ecuador en este momento opina que “falta bastante apoyo al talento ecuatoriano de cualquier género, sea cumbia, popular, pop, urbano, la parte musical está muy abandonada aunque tenemos bastantísimos talentos nacionales”.

Kerly reconoce que la carrera musical es bien costosa, tanto “como estudiar cuatro años de Periodismo que fue lo que yo hice en la UDLA; en Ecuador nos falta tener buenos empresarios que crean y apoyen al talento nacional”.

Estamos a inicios de 2020 y ya tiene este sencillo por lo que mira con vista larga. “El 2020 viene recargado de sorpresas, tenemos algunos proyectos porque el tema La que ríe soy yo ha superado mis expectativas y la gente ya está pidiendo otro tema y estamos trabajando en el segundo sencillo de Kerly Morán que podemos tener a fines de este 2020”. (I)