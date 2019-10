Javier Cercas recibió el Premio Planeta por la novela que titulará 'Terra Alta'

Los escritores Javier Cercas y Manuel Vilas recibieron los galardones de ganador y finalista del Premio Planeta, la noche del martes 15 de octubre de 2019, en una Barcelona todavía en estado de alerta a causa de las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'.

El jurado del premio estuvo compuesto por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regás y Belén López. Apostaron por el par de autores que −aunque menos comerciales que sus antecesores− han sido muy reconocidos por el público y la crítica.

Vilas, autor de la novela Ordesa, fue uno de los invitados a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil en septiembre pasado. Como finalista del Planeta, se llevó más de $ 150 mil por Alegría, "una historia muy común de un hombre que en la madurez de su vida se da cuenta de que la alegría es un sentimiento más importante que la felicidad y que memoria y alegría son la misma cosa", explicó en la gala.

Destacó también el carácter "político" de su obra. "Es una novela que quiere hablar del presente social de España y el mundo, sobre la búsqueda de sentimientos puros en un tiempo de desesperación colectiva". Ordesa y Alegría son un repaso autobiográfico de Vilas por los años transcurridos luego de la muerte de sus padres.

La última visita de Cercas a Guayaquil y Quito fue a fines de 2017, para presentar El Monarca de las Sombras. Este célebre autor recibió más de $ 600 mil por el manuscrito titulado Cristales Rotos, que había presentado a Planeta bajo el seudónimo Melchor Marín.

Terra Alta será el título de la novela cuando llegue a librerías, la primera semana de noviembre. La historia está inspirada en el mosso d'esquadra que se convirtió de forma involuntaria en héroe en los atentados de Cambrils (nordeste de España) durante el verano de 2017, tras el atentado de las Ramblas de Barcelona.

“Las secuelas del suceso y el clima de tensión que vivió Cataluña aquel verano, con el procés a punto de estallar poco después, son el paisaje de fondo”, ha escrito la periodista Patricia Blanco, en el diario El Mundo.

¿Pero qué piensa Cercas sobre el independentismo ahora que incursiona por vez primera en el género del thriller? “Tengo amigos que ahora dicen que son independentistas, cuando antes no lo fueron”, decía hace dos años.

Lea también:

Cercas: “Cuando se trata de recordar el peor pasado, lo enmascaramos”

“El independentismo, hasta 2012, tenía la aprobación de un 15 o 20 % de la población. Ha crecido porque la derecha, que estaba en el poder de Cataluña, se sumó a este para ocultar la corrupción oceánica que la inundaba”, reflexionaba el novelista.

Para Cercas, uno de los peligros que corren los escritores a su edad (57 años) es el de repetirse. “Por eso esto [haber escrito Terra Alta] es un intento de reinventarme, de convertirme en otro escritor. La novela trata de ser radicalmente distinta a todos los libros que he escrito y radicalmente fiel al mismo tiempo".

En rueda de prensa realizada luego de la premiación, Cercas señaló que el proceso soberanista no es el tema de la novela, pero surge de su estado de ánimo, sus angustias y sus preocupaciones: "Esto lo he sabido cuando he acabado el libro, como en una pesadilla", dijo.

Insistió en que "no es un libro político ni habla del procés para nada", a la vez que detalló que aparece la cuestión de manera anecdótica porque el protagonista es un policía. Los temas que ahora trata el autor tiene que ver con "el valor y sentido de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza". (I)