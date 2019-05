Il Divo se presenta por primera vez en Ecuador

Todo está listo para el concierto de Il Divo, el cuarteto vocal que viene por primera vez a Ecuador, como parte de su gira Timeless, para presentar su música fusión de ópera pop.

El show será mañana, a las 20:00, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) de Quito.

El grupo, integrado por Urs Buhler (Suiza), Sebastian Izambard (Francia), David Miller (Estados Unidos) y Carlos Marín (España), demostrará en vivo el por qué es considerado el proyecto musical de pop de mayor éxito en la historia.

“Será un show fantástico, es la segunda parte de la gira y vamos a incluir nuevos temas”, anunció Carlos Marín, en entrevista telefónica con EL TELÉGRAFO.

El espectáculo contará con 20 músicos en el escenario, que acompañarán al cuarteto en su recital.

“Estamos con mucha expectativa por nuestra primera vez en Ecuador, sabemos que es un público exigente y que ama la música”, señaló el artista.

Por ello, prometió que darán un show único y especial para el país.

Il Divo inició en 2004 con su álbum homónimo y desde ese momento conquistaron al mundo con sus temas al estilo crossover clásico.

Entre sus canciones constan “Regresa a mí” (Unbreak my heart), My way, Unchained Melody, entre otras.

Desde hace 15 años recorren el mundo, en distintos escenarios, tanto que sus integrantes sienten que son una familia.

“La evolución ha sido impresionante. Somos como hermanos, nos miramos a los ojos y ya sabemos lo que queremos decir”, comentó Marín.

En ese sentido, a pesar de tener cuatro nacionalidades diferentes, encontraron un lenguaje común, que es la música.

Para Marín, lo más importante es el feeling, pues pueden cantar en diferentes idiomas, como inglés, italiano, español, por nombrar algunos, y sentirse cómodos en casi todos.

El periplo forma parte de las celebraciones por su 15 aniversario en el mundo.

Timeless (2018), su octavo álbum de estudio, incluye canciones desde los años 30 hasta la actualidad.

Luego de varias giras mundiales, Il Divo espera el momento para conocer a sus seguidores de Ecuador.

“Todos los fans, si creen en el amor, se enamorarán. Lo que hacemos es una música especial para ellos”, puntualizó Marín. (I)