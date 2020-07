“La identidad no hay que buscarla, la tienes dentro”

Edison Terán Argoti se cataloga como un pintor muy difícil de etiquetar en un estilo: “Tengo muchas facetas: dibujo, cubismo, expresionismo abstracto, realismo, una fusión de esos ‘ismos’ del siglo pasado, pero yo tomo de todo eso”.

Estudió Arquitectura y Artes en la Universidad Central del Ecuador, pero a la postre no ejerció la primera, aunque reconoce que le ayudó mucho por “el manejo de planos, el espacio, el dibujo que queda presente siempre en la obra”.

Desde el miércoles 8 de julio de 2020 se exhiben 92 de sus obras en la Galería Nacional Virtual, a través de las plataformas digitales (Facebook, YouTube y Web) de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).

Esta será su mayor exposición, aunque no cree que sea una retrospectiva, “pero sí algo más completo que lo que he estado presentando, pues las exposiciones individuales son de lo que se produce en el momento; en cambio, ahora es como una recopilación de varias etapas”.

Comenta que la vida de un pintor en una provincia es “difícil porque el arte es menos divulgado, poco comprendido, pero precisamente para eso estamos, para difundir y que la gente vaya conociendo e interesándose”.

En cuanto a sus fuentes de inspiración, dice que son “el paisaje, una mala fe, la injusticia, el paso de un pájaro, mirar una obra de arte, escuchar música, cualquier cosa que inspire el conocimiento, puede ser un hecho simple o grande de mi entorno”.

La exposición lleva el título de Sensaciones enigmáticas. Juan Sigüenza, curador de la obra, afirma que a través de este recorrido virtual el público podrá observar “colores que dan volumen y firmeza a sus representaciones orgánicas, concediendo independencia a los elementos, que los vuelve parte de un todo en el mensaje, concepto de identidad y naturalismo abstracto”.

Para Edison, “la identidad no hay que buscarla, una la tiene dentro, más bien hay que sacarla, disfrutarla y verla”.

La cercanía al Carchi de la cultura Pasto también ha influido en su pintura. El pintor asegura que plasma esa tradición, “pero no repitiendo la simbología tan rica, pues ya está hecha y conocida, sino buscando formas para que nos diga algo más y nos inquiete con un nuevo lenguaje”.

En su currículo destaca su participación en la VII y VIII Bienal de Acuarela Alfredo Guati de Ciudad de México: “Allí participé junto a un amigo artista ya fallecido, Luis Aguirre, un estupendo acuarelista; fuimos invitados y nos fue muy bien, pues al siguiente año nos volvieron a llamar e internacionalmente siempre es una experiencia enriquecedora”.

Edison ha expuesto en Colombia -en Pasto e Ipiales- pero aclara que su obra ha estado regada en colecciones particulares también en Europa y Norteamérica: “He tenido más bien un perfil bajo, pues he trabajado en solitario durante todo el tiempo y esta es una buena oportunidad para que más gente vea mi obra”.

Sensaciones enigmáticas

El título de una exposición da una guía al espectador para la lectura de la obra. “Yo pienso que le pusieron a mi exposición Sensaciones enigmáticas porque, tal vez, en una buena parte de mi obra hay algo enigmático relacionado con la simbología ancestral”.

Sobre este particular agrega que también puede deberse a “ciertas pinturas que son parte de la identidad, la mancha, la experimentación que le dan chance al espectador a que se pregunte y descubra algún enigma que a veces ni uno mismo se percata”.

Acerca del confinamiento y el distanciamiento social que hemos vivido por la pandemia del coronavirus, reflexiona que “aparte de todo me ha servido el encierro para dedicarme al arte; he estado activo y he tenido el tiempo necesario para dedicarme de lleno a producir”.

Sin embargo, señala con tristeza que ha perdido su trabajo como instructor de pintura para niños en la CCE del Carchi y también se ha suspendido el proyecto Arte para todos en el que participaba. “Los artistas hemos quedado en una situación económica muy difícil durante esta pandemia”. (I)

Datos

Artista tulcaneño, nació el 8 de octubre de 1954. Se ha mantenido vinculado a la provincia de Carchi, donde ha ejercido como instructor de pintura para niños.