"Historia, cultura y pandemia", el nuevo libro del doctor Gustavo Vega

El doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y articulista de esta casa, realizará en los próximos días el lanzamiento virtual de su nuevo libro: "Historia, cultura y pandemia", obra en la que hace un recuento de las pestes y pandemias que han asolado a la humanidad a lo largo de su milenaria historia. La presentación, que consta en esta obra, es del embajador José Ayala Lasso. El libro sale en dos versiones: impresa y digital.

Con profundo conocimiento, el doctor Vega introduce al lector en las causas que dieron lugar a pestes, virus y bacterias, desde su nacimiento hasta su expansión, con sus efectos y sus mitos. En realidad, el presente libro es apenas el pretexto para que su autor transite por la filosofía, la cultura, la política, la historia, la música, el derecho, el derecho internacional y las artes.

Especial atención merecen los ensayos sobre literatura y epidemias plasmados en la obra, que consisten en una cuidadosa y ordenada mención de decenas de importantes obras literarias, cuya temática básica, de una u otra manera, tiene que ver con la enfermedad. Entre ellas destacan "El Decamerón", de Bocaccio; "La Peste", de Camus; "El Amor en Tiempos del Cólera", de García Márquez; o "Ensayo sobre la Ceguera", de Saramago.

El texto de prestación del libro estuvo a cargo del embajador José Ayala Lasso y el texto de portada es de autoría del Dr. Philip Cooper, profesor de la Universidad St. Georges, de Inglaterra, y docente investigador de la UIDE.

Al referirse a la historia de las principales pandemias, el doctor Vega menciona los parámetros con los que fueron interpretadas en cada época, los cambios que introdujeron en la cultura entonces imperante y la forma en que se produjo lo que ahora estamos llamando “el regreso a la normalidad."

En el capítulo “Las Pandemias y la Filosofía”, el autor se pregunta sobre el significado e importancia de la enfermedad en los fenómenos del conocimiento y la vida y explica las rogativas que la piedad popular organizaba en honor de la Virgen, en Guápulo, el Quinche o El Cisne, y de la elección de santos patronos protectores de las ciudades, para obtener la gracia celestial y evitar que las pestes o hecatombes se desaten sobre la población.

El doctor Vega tiene una producción prolífica que suma 27 obras, entre las que cabe mencionar: "Sociedad y debate: Ideología, ciencias y artes, tomo I" (2000); "Universidad y debate: educación, luchas y nuevos referentes, tomo II" (2000); "Educación Superior: obsolescencias, dignidades y rebeldías" (2000); "Derechos Humanos: cinco fascículos (1995-2000)"; "Cultura, política y globalidad" (2009); "Cosmovisión, lengua y salud - enfermedad mental" (2009); "Effects of migration on alcohol use: a survey of drinking patterns, attitudes and alcohol-related problems among ecuadorians in Ecuadors and in Montreal" (2009); "Obra poética I" (2009); "Obra poética II" ( 2009); "Cinco composiciones musicales" ( 2015); "Historia y Psiquiatría: cinco fascículos (2012).

No es la primera vez que el doctor aborda temas relacionados con conflictos, confrontaciones y catástrofes; a su haber tiene: “La guerra del Cenepa, entre la fobia y la paranoia. Historia clínica de un conflicto armado”, “Efectos psiquiátricos y antropológicos del desastre de la Josefina” y “Valija Diplomática - Negociaciones de paz Ecuador-Perú por la tercera comisión de Brasilia: una lectura antropológica”.

El doctor Gustavo Vega es rector de la Universidad del Ecuador (UIDE), columnista de diario El Telégrafo sobre temas de ciencia y pandemia, autor de libros, de ensayos y de 129 artículos indexados en revistas de impacto, vinculados con medicina tradicional, antropología, psiquiatría transcultural, derechos humanos e historia de las ciencias.