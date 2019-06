Artistas protestan en Quito

Al menos 100 personas llegaron la mañana de este martes 18 de junio a la convocatoria que hizo la Red de espacios escénicos, en Quito, para pedir cambios en las políticas públicas del sector cultural.

La concentración empezó a las 10:30, en los bajos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la ciudad de Quito, donde dejaron un pliego con su manifiesto.

En este documento, que se puede ver en digital, los actores rechazan la implementación del proyecto Arte para todos, que insiste en organizar la Dirección Cultural de la Presidencia de la República, rechazan el nombramiento de autoridades culturales en los que se toma en cuenta solo su imagen artística; así como consideran que es un "escándalo cómo se ha incumplido la Ley Orgánica de Cultura, puesto que la Presidencia de la República no ha emitido las resoluciones exigidas".

Desde los bajos del Ministerio de Cultura, danzarines, escritores, clowns, entre otros, caminaron hasta la calle Amazonas y Cordero, donde se ubica la sede del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic).

En el Ifaic, el actor Javier Cevallos Perugachi y otros miembros de la red, que se unieron a esta marcha, entregaron otro pliego de peticiones y pidieron una cita.

Los artistas marcharon hacia la sede nacional de la Casa de la Cultura (CCE), el Pabellón de las Artes del núcleo de Pichincha de la CCE y después se dirigieron hacia la Gran Colombia, hacia el centro, a la Plaza del Teatro.

Con cantos, bajaron a través de la avenida Amazonas para terminar la manifestación en la Plaza de la Independencia. Nelson Ullauri, Paola de la Vega y la actriz Juana Guarderas son parte de los gestores que lideraron la manifestación.

#Atención | #Artistas y gestores culturales se movilizan en #Quito para rechazar la precarización laboral y exigir mayor apoyo al sector por parte del #Estado. pic.twitter.com/56t2hMhErP — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 18, 2019

"No queremos cultura de reinas sino que reine la cultura" fue una de las consignas de la marcha. Otra de las consignas que llevaron fue que "a la voz del Carnaval todo artista se levanta a trabajar".

Algunos hablaron de la precarización laboral y de que el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) no ha servido para garantizar derechos laborales. Consideran que este registro se usa solo para participar en concursos de fondos concursables.

Patricio Viteri, un actor de 50 años que pertenece a Asoescena, llevaba un cartel que decía: "funcionario que no funciona deja al público sin función". Indicó que el Ministro de Cultura debe ser alguien capacitado para el cargo y cercano al sector. Cree que eso no se cumple con Juan Fernando Velasco, el virtual ministro, y que el actual ministro Raúl Pérez Torres no se ha acercado al sector escénico. (I)